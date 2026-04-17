ସମନ୍ବିତ ବିକାଶ ହିଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି; ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ହେବ ଓଡିଶାର ସ୍ୱର
ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓଡିଶା ନାଗରିକ ସଭାମଞ୍ଚରୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 17, 2026 at 8:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ । ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆଜି ଓୟୁଏଟି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ । ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଜୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂଗଠନରେ ବିଜୁ ସୀମିତ ନୁହଁନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସମନ୍ବିତ ବିକାଶ ହିଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ରୂପ ନେବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଜି ବୈଠକରେ ଅସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇଛି ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଓଡିଶାର ସ୍ୱର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 5 ହଜାର ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ନେତା ଓ ଜନତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓୟୁଏଟିରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କଥାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ । ଓଡିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଜଣେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ । ଓଡିଶାର ୩୦ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ଏହା ସହ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଂଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେବ । ମଞ୍ଚର ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଅନ୍ୟ ମାନେ ଦେଇସାରିଲେଣି । ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପାର୍ଟି ହେବାର ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପାର୍ଟି କଥା କାହିଁକି ଆସୁଛି ? ଏ ହେଉଛି ସବୁ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି । ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ପାର୍ଟି ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଓଡିଶାର ଲୋକେ ଭାବିଲେଣି । ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି । ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ସଭ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ପାର୍ଟି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଦଳ ଗୁଡିକ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇ ଭଲ କାମ କରିବେ । ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ ।"
ସୌମ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପରଠାରୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା । ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୋତେ ଓ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ । ପତ୍ନୀ ମନା କରିବାରୁ ଝିଅ ସହିତ ଯାଇଥିଲି । ହାତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଗଲି ।"
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓଡିଶା ନାଗରିକ ସଭାମଞ୍ଚରୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଏହି ସଭା ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ନବୀନ ବାବୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସଦଙ୍କ ସହ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତେ । ଯାହା ହେଉ ବହୁଦିନ ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେପଡିଲା । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବୁ । ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ବର ହେବ । ଓଡିଶାର ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେବୁ । ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ମୂଳଦୂଆ ପଡ଼ିଲା । ଏବେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା । ଏହି ମଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ । ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଭୟଭୀତ ନହେବା ଉଚିତ ।"
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କିଛି କଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ । ଓଡିଶାର ବିକାଶ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦଳ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁହିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ନିର୍ବାଚନ ଅଭିମୁଖୀ ସଂଗଠନ ଏହା ନୁହେଁ । ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ ।"
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା । ମୋ ପାଇଁ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ସମୟ । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ କଣ ପଡିଛି ସେଇଟା ହିଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି । କୋଠା ବାଡ଼ି ନୁହେଁ ।"
ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ମଞ୍ଚରେ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଭୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ମଞ୍ଚ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଆସିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର