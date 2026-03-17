ପ୍ରେସମିଟରେ ସୀମିତ ନବୀନ ବ୍ରିଗେଡ଼; 'ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ବାହାନା, ଟଙ୍କା ନେଇ କରିଛନ୍ତି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ'

ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି । ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ,ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 10:43 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କଳା ଦିନ । ଯିଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଦଳ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି । ୩ ମାସ ତଳୁ ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ । ବିଜେଡିର କିଛି ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ।

ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କିଛି ବିଧାୟକ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଦଳର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିଜେଡିର କିଛି ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଫୁଳ ଟଙ୍କା ନେଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଜରିଆରେ ଜଣେ ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିଥିବାରୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା । ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବିତିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୀମିତ ରହିଛି ବିଜେଡି ।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକଲଜ୍ଜାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଟେକା ଓ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ସେକଥାକୁ ଭୁଲି କଟକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭାପତି କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ କରି ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ । ଏହାକୁ କ’ଣ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କୁହାଯିବ ? ବିଜୁ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ନୀତି, ନୈତିକତା ଓ ଆଦର୍ଶର କଥା କହୁଥିଲେ । ଏମାନେ ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଆଜି ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ।"

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର କିଛି ବିଧାୟକ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କଲେ । ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ବିଜେପି ଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ନେଇ ବିଧାୟକ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକଲଜ୍ଜାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ବାଙ୍କୀର ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଣକଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ । ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଗଲେ । ଲୋକଲଜ୍ଜାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ।"

ସେହିପରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ରେଙ୍ଗାଲୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛୁ । ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଚା ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କଥା କହୁଥିବା ନେତାମାନେ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜନତା ଦଳ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ୩୦ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାକୁ ବାଟ ଫିଟାଇଥିଲେ । ସେହି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ୩ ମାସ ତଳୁ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିବା ପରେ ପାଟକୁରାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ନବୀନ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ହୃଦୟର ପରକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ ଦେଇ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ କରାଇଥିଲେ । ଆଜି ସେହିମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତା କରି ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ ପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ; କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ସୋଫିଆ, ରମେଶ, ଦାଶରଥୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସରିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ଜାଣନ୍ତୁ, କାହାକୁ ମିଳିଛି କେତେ ଭୋଟ୍ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିଜେଡି ବିସ୍ଫୋରଣ, କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କଲେ 8 ବିଧାୟକ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ନବୀନ ?

