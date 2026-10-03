ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ; ବଢୁଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, 3ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ବିଜେଡିର ଫୋକସ, ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଫୁଲ୍ ଜୋସରେ ଦଳ
ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ବୋ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ବିଜେଡିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 3, 2026 at 10:17 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 10:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ଗଠନ ମୁଁହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) । ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନର ପୁନଃବିନ୍ୟାସ ପରେ ଏବେ ଫୋକସରେ ମିଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ପ୍ରଭାବ କମୁଥିବାରୁ ରଣନୀତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ବିଧାୟକ ସାଜିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ଚେହେରା । ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ୟାନେଲର ସାମିଲ ହେବେ ବିଧାୟକ । ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଫୋକସରେ ମିଡିଆ ଓ ଆଇଟି ସେଲ୍ର ପୁନର୍ଗଠନ-
ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ପୁନଃସଜାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ପରେ ଏବେ ଦଳର ମିଡିଆ ଓ ଆଇଟି ସେଲ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି । ଏହି ପୁନର୍ଗଠନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି । ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ତୃଣମୂଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ରଣନୀତି ଦେଖାଯାଉଛି ।
ସଂଗଠନ, ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମିଡିଆ-
ବିଜେଡି ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଦଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ମିଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ନେଇ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି । ତେଣୁ ଦଳର ଭିତର ସଂଗଠନ, ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମିଡିଆ; ତିନିଟି ଦିଗକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଦଳର ମତାମତ-
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ରହିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଧାନସଭା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଦଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ନୂଆ ମିଡିଆ ଢାଞ୍ଚାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସଂଗଠନ ପୁନର୍ଗଠନ ସହ ବିଜେଡି ଏବେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃସଜାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଧାୟକ, ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ମିଡିଆ-ଆଇଟି ଟିମ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯୋଡ଼ି ଦଳର ମତାମତକୁ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଳର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳଠୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁରେଇବାରେ ଲାଗିଲା-
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର କ୍ରେଜ ଥିଲା । କାରଣ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମର ନଜର ବିଜେଡି ଉପରେ ରହୁଥିଲା । ଦଳର ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହୁଥିଲା । ଛୋଟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରହୁଥିଲା । ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଉଥିଲା । ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କାଳ କ୍ରମେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳଠୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁରେଇବାରେ ଲାଗିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉନଥିଲା । ଦଳର ବିଧିବଦ୍ଧ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବଦଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାମ ସାରି ଦେଉଥିଲା । ତେଣୁ ବିଜେଡି ନିଜର ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଆଗକୁ ଆଣିଛି ।"
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ କେତେ ସଫଳ ହେବ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ?
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଠି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ । MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଦଳ ଏକଜୁଟ ଥିଲା । ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଶାସକ ଦଳକୁ ବିଜେଡି ପଛରେ ପକେଇଛି । ଏହା ସହ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବେ ଆସିଥିବା ସୁଜାତା ରାଉତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ହେଲେଣି । ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣି ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ସୁଜାତା ଦଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ?
ରବି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ବୋଲି ନବୀନ ଭାବୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସଂଗଠନରେ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଏହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । ଅରୁଣ ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଦଳରେ ସବୁ ବର୍ଗର ନେତାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବା ଭଳି ବିଜେଡିର ଆଶା ଆସିଗଲାଣି । ସୁଜାତା ଦଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି କିଛି ନେତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ।"
ବିଜେଡି ଏକ ସଂଗଠିତ ଦଳ-
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦଳ । ବିଜେଡି ଶାସକ ଦଳରେ ରହୁ ଅବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହୁ, ସବୁବେଳେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛି । ବିଜେଡି ଏକ ସଂଗଠିତ ଦଳ । ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ବିଜେଡି ଓ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଜେଡି ମଝିରେ ମଝିରେ ସଂଗଠନରେ ଅଦଳବଦଳ କରେ । ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ସଭାପତି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ । ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜେଡିର କେତେକ ବିଭାଗର ସାଙ୍ଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନ ଦଳର ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି । ଦଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ । ଅତୀତରେ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ।"
ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି-
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାହାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି । ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଦଳ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ନବୀନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବଧପରିକର ।"
ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ଦେଖି ନବୀନ ବାବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି-
ସେହିପରି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂତ୍ରୁପ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । କାହାକୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ତାହା ଦଳର ସଭାପତି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି । କାରଣ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ଦେଖି ନବୀନ ବାବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ।"
ବିଜେଡି ଜମ୍ବୋ ମିଡିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା-
ବିଜେଡି ୧୧୫ ଜଣିଆ ଜମ୍ବୋ ମିଡିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ସହ ନିଜର ମିଡିଆ ସେଲର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛି । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଜାରି ଏହି କମିଟିରେ ବରିଷ୍ଠ-କନିଷ୍ଠ ନେତା, ସାଂସଦ-ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ କୋଣଠେସା ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଗତ 28 ତାରିଖରେ ଦଳର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଳରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓ ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜମ୍ବୋ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ବିଜେଡିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି । ଦଳ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାତିଲ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ, ପ୍ରିଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଆଇଟି ୱିଙ୍ଗ୍ ସମେତ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ନୂଆ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେଡି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ; ବିଜେପି ସରକାର ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ: ନବୀନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର