PSOଙ୍କ ପିଠିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଘଟଣା; ସରକାରଙ୍କ ଅମାନବୀୟ ମାନସିକତା କହିଲା ବିଜେଡି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ କହିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି
ଘଟଣାରେ ଶାସକ ଦଳ କହିଲା କଥାରୁ ନଥା ବାହାର କରିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 2, 2026 at 11:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଉଛି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ପିଏସ୍ଓ ପିଠିରେ ବୋହିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପିଏସଓ ପିଠିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କ ଅମାନବୀୟ ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଚରଣ କଟା ଘା’ରେ ଚୂନ ଭଳି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ରଖାଯାଇଛି ।
ବିଜେଡିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବରୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପିଏସ୍ଓଙ୍କ ପିଠିରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ତଳକୁ ଖସିପାରେ । ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ହଟହଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଘଟଣାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି । ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ ।"
ସେହିପରି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ଥିଲେ ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବସ୍ବାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନଥା’ନ୍ତେ । ବନ୍ୟାର ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯିବାର ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସାଶନର ସୋରଶବ୍ଦ ବନ୍ୟାଂଚଳରେ ନ ଶୁଭିବାରୁ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ନୁହନ୍ତି । କୋଟିଆରେ ଯାଇ କେବଳ ପ୍ରଟୋକଲ ଓ ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ଠୁଙ୍କୁ ଓ ଗାର୍ଡ଼-ଅଫ୍-ଅନର ଦେଉ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବାଚାଳାମି ଥିଲା । ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଂଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଶୋଭନୀୟ ଥିଲା । ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କାଣ୍ଡକାରନାମା କରିଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ନିଜ ଜୋତା ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପିଏସ୍ଓଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଉ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୂନ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଗଂଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଓ ମାଟିଅତଡ଼ା ଖସିବାଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମର୍ମାହତ କରିଛି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।
ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ । କଥାରୁ ନଥା ବାହାର କରିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ । ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଚାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତେଣୁ ପିଏସଓ କାନ୍ଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବାଟ ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲା ବିଜେପି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ମାଡରେ ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଛାରଖାର; ଗଞ୍ଜାମରେ 170 କେନାଲ, ଆନିକଟ୍ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, 3 ମାସରେ ମରାମତି ଟାର୍ଗେଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର