ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ନବୀନ; କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ, ଗସ୍ତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଫେରିଲେ ନବୀନ । ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରେ ଆସିକା, ସୋରଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର କଲେ ସମୀକ୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 7, 2026 at 8:26 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ । ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଚାରୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ନବୀନ । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶେରଗଡ, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଏବଂ ସୋରଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ । 8 ଦିନ ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ହିଞ୍ଜିଳିବାସୀ କାହିଁକି ଆସିଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ନବୀନଙ୍କ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା-
ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତ ଶେଷ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଗଞ୍ଜାମରେ ଅର୍ଣ୍ଣବର ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ନବୀନ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶେରଗଡ଼ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ । ପରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଳକର ନୂଆଁ ବୁରୁପଡ଼ା ଠାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଏବଂ ସୋରଡ଼ା ଠାରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନବୀନ ।
କ୍ଷତି ପୂରଣ ଓ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ-
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଶେରଗଡ଼, ହିଞ୍ଜିଳି, ଆସିକା ଓ ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଓ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଓ ଆଖୁ ଗଛ ଧରି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ । ବନ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଓ ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ । କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଆସିକା ଓ ଶେରଗଡରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
ଶେରଗଡ଼ ଓ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ପରେ ଆସିକା ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ ନିକଟ କୋଟିନଡ଼ା ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ସହର ଓ ଆଖପାଖ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର କନ୍ଧୁନିଦେବୀ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଳିଗୋଚ୍ଛା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ନବୀନ ।
ଏଥିସହିତ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଏଥର ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ନାହିଁ ନଥୁବା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରି ଦୀପାବଳି ନ ପାଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନବୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସହାୟତା ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ -
ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିପଦ ବେଳେ ପହଂଚିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ସବ ହେଉ କି ବିପଦ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉ କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍କଟ, ଯିଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ । ଏଭଳି କହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 8 ଦିନ ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ହିଞ୍ଜିଳିବାସୀ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି l ନବୀନ ଗୋ ବ୍ୟାକ ନାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ଘରେ ବସି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇ ବିରୋଧ କରିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ କାମ ନୁହେଁ l ବିପଦ ବେଳେ ମିଳି ମିଶି କାମ କରିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ l ବିଜେଡି ଟିମ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା l ଯେଉଁମାନେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ବେଳେ ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଣ ମଣିଷ କୃତ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ l ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ କ'ଣ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ହେଉନଥିଲା ? ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଇନଥିଲା ? ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କିଏ ବାରଣ କରିଥିଲା ? ଆଜି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ l ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର । ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛୁ । ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ହିଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା । ବିଜେଡି ଦଳ ପରି ଆମେ ମିଛୁଆ ରାଧୁ କଥା କହୁନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ! ମାଟି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର