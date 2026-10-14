ରାତି ପାହିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ବଲାଙ୍ଗୀରରେ BCJD ସଭାପତି ଗିରଫ, ରେଭେନ୍ସାରେ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା
କାଲି ସକାଳ ୮ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ୨ଟାରୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Published : October 14, 2026 at 11:00 PM IST
କଟକ/ବଲାଙ୍ଗୀର/କଳାହାଣ୍ଡି/ଝାରସୁଗୁଡା: ରାତି ପାହିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଲେଜରେ ପଡିବ ଭୋଟ । ଛାତ୍ରମାନେ ବାଛିବେ ସେମାନଙ୍କ ନେତା । କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଜମୁଛି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିର ମାହୋଲ୍ । ରାଜ୍ୟର 347ଟି କଲେଜର 6362 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ 13ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 287 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ମୋଟ ଆକାରରେ 6649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ । ଆଜି ବଲାଂଗୀରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ଥାନା ଘେରାଉ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି । ଏପଟେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିରହିଛି ।
ବଲାଂଗୀର କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ-
ଜିଲ୍ଲାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗିରଫ । ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧମକ ଓ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଦଳର ଥାନା ଘେରାଓ ସହ ରାସ୍ତା ରୋକ । ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସୁମନ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଲାଂଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ । ଅପହରଣ, ଧମକ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ସେପଟେ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ।
ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ଭୁ ନାଗ, ବିଜେଡି ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଦେବକୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଇର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ମିଛ ମାମଲା କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ବାରିସୀ ସାଜି ବିନା ଦୋଷରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଭୟରେ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ତାହା ପୁଣି ଭୋଟ ଦିନକ ଆଗରୁ ପେଷାଦାର ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର ସୁମନ ନନ୍ଦକୁ ପୋଲିସ ନ ଛାଡିଛି ଆମ ଆନ୍ଦୋଲନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବଲାଂଗୀର ଏସଡ଼ିପିଓ ସରୋଜ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଲାଂଗୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର ଥାନା କେଶ ନମ୍ବର ୧୯୭/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାର ଧମକ ସୁମନ ନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ଫୋନ କଲ ରେକର୍ଡ ଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା-
କଟକ: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା । ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ର ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ । କ୍ୟାମ୍ପାସରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୂତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ଛାତ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ BCJD ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ।
କମ୍ପିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ୍-
କଳାହାଣ୍ଡି: ଜିଲ୍ଲାର ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ‘ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯୋଜନା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ମତ ରଖିଥିଲେ । ସେହିପରି ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ବିକାଶକୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ପାଠପଢ଼ାରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଜିତାପଟ ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ରମାନେ ବାଛିବେ ସେମାନଙ୍କର ନେତା-
କଟକ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ସକାଳ 8 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ । 2 ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବୁଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ମତଦାନ ଦେଇପାରିବେ । ନିଜର କଲେଜ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବେ । ରେଭେନ୍ସାରେ 32 ଟି ବୁଥରେ ମତଦାନ କରାଯିବ । ପୁରୁଣା କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ 27ଟି ବୁଥ ଏବଂ ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ 5 ଟି ବୁଥ ରେ ହେବ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଛାତ୍ର ମାନେ ବକ୍ସରେ କ୍ରସ ଚିହ୍ନ ମାରି ମତଦାନ କରିବେ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ରେ 8 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭୋଟ ଦେବେ । ତେଵେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଫେସର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ।
ଛାତ୍ର ନେତା ବାଛିବେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ । ଏହି କ୍ରମରେ ରେଭେନ୍ଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 'Why I Stand For' ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଅବଦାନ ରଖିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ରେଭେନ୍ସାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବିଭିପି ଏବଂ ବିସିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହାମୁହିଁ ମୁକାବିଲା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ଏଆଇଡିଏସଓ ଏବଂ ଏନଏସୟୁଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶେଷକାଳୀନ ପ୍ରଚାର ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଗାମୀ ମତଦାନ ଓ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ, ମାହୋଲ ଗରମ-
ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ । ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେସ୍ । କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ମୁଦ୍ଦା କରି ନିଜ ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି କଲେଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ପିକେଏସ୍ଏସ୍ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମତଦାନ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସଭାପତି ଚୟନ କରିବେ । କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଇଗୋଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ଏଲ୍ଏନ୍ କଲେଜର ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦରେ ଏମ୍.ଡି ନାସିର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିକେଏସ୍ଏସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ରହିଛି ।
ଏବେ ନଜର ଆସନ୍ତାକାଲିର ମତଦାନ ଉପରେ । କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ? କାହା ହାତକୁ ଯିବ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନେତୃତ୍ୱ ? ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କାହାର ଦବ୍ଦବା ରହିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଉତ୍ତେଜନା: ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ବଲାଙ୍ଗୀର/କଳାହାଣ୍ଡି/ଝାରସୁଗୁଡା