ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିଅର; RJDରୁ ଆରମ୍ଭ, BJPରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
1990ରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ, RJDରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ । 1999ରେ ରାବଡୀ ଦେବୀ ସରକାରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ପରେ RJDରୁ JDU, ବିଜେପିକୁ ଆସି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଥିବା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରାଜନୀତି ଯାତ୍ରା ।
Published : April 15, 2026 at 4:03 PM IST
ପାଟନା (ବିହାର): ଆଜିଠାରୁ ବିହାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ସମ୍ରାଟ' ଯୁଗ । ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ (57) । ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ମନୋନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ । ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସମ୍ରାଟ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜନୀତି ଯାତ୍ରା କେମିତି ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା । ନଜର ପକାଇବା ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରେ...
ରାଜନୀତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ:
16 ନଭେମ୍ବର 1968ରେ ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁରରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତା ଏବଂ ସମତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଥିଲେ । ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମାଆ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ତାରାପୁରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଲାଲୁ ଯାଦବ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟତର ଥିଲେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବାପା ଶକୁନି । ବାପା ରାଜନୀତିରେ ଥିବାରୁ ସମ୍ରାଟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସେ ମୁଙ୍ଗେରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ କାମରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
JDU ଛାଡି ମାଞ୍ଝି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ:
ରାକେଶ କୁମାର ଓରଫ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କ ପିତା ଶକୁନି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ RJDରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ 1990 ଦଶକରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ 1999 ମସିହାରେ ରାବଡୀ ଦେବୀ ସରକାରରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ । ହେଲେ ବୟସ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
ପରେ ସେ 2000 ଏବଂ 2010ରେ ପର୍ବତ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର, 2014ରେ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଶିବିରରୁ ବିରତି ନେଇ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ 22 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆରଜେଡିର 7 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ JDUରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ।
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ନୀତିଶ କୁମାର, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସରକାର ଦଖଲ କରିଥିଲେ । 2017ରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 2018ରେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ଏମଏଲସି (MLC) ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 2023ରେ, ସେ ବିହାର ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ । 2024ରେ, ତାଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । 2025ରେ, ସେ ତାରାପୁରରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ।
ସୁଶୀଲ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ସମ୍ରାଟ:
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାଜପାରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦି, ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ, ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏପରି ଜଣେ ନେତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯିଏ ସୁଶୀଲ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ । ବିଜେପି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା । 2018ରୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଜେପି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ସୁଶୀଲ ମୋଦିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ, ବିହାର ବିଜେପି ଉପରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ତାଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ବିଜେପି କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏମଏଲସି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ରାଟ କାହିଁକି?:
ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ନୀତିଶ କୁମାର, ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଲବ ଏବଂ କୁଶ ଉଭୟ ଜାତିର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ଲବ ଏବଂ କୁଶ ଅର୍ଥାତ କୁଶୱାହା ଏବଂ କୁର୍ମି ଉଭୟ ଜାତିର ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ନୀତିଶ କୁମାର କୁର୍ମି ଜାତିର, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କୋଏରି ଜାତିର ।
କୁର୍ମି ଜାତିର ଭୋଟ ଅଂଶ 2.87 ପ୍ରତିଶତ । ସେହିପରି କୁଶୱାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟ ଅଂଶ 4.27 ପ୍ରତିଶତ । ଉଭୟ ଜାତିକୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଟ 7 ପ୍ରତିଶତ ହୁଏ । ନୀତିଶ କୁମାର ଉଭୟ ଜାତିର ନେତା ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଜାତିର ନେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେପି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।