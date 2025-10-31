NDA ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର: 1 କୋଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025 ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ସଙ୍କଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛି ଏନଡିଏ ।
Published : October 31, 2025 at 1:42 PM IST
ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଏନଡିଏ । ସଙ୍କଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ରହିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ପୁଣି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 1 କୋଟି ଚାକିରି ଯୋଗାଇବା ସହ ଏକ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଛି ଏନଡିଏ । ଏଥିସହ ଇସ୍ତାହାରରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି ।
ପାଟନା ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସଓ୍ବାନ ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର 'ସଙ୍କଳ୍ପପତ୍ର' ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
NDA ଇସ୍ତାହାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
- ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ 1 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ।
- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ।
- 1 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
- ଭୋକାଲ ଫ ଲୋକାଲ ଅଧୀନରେ 100ଟି MSME ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
- ମେଡ ଇନ ବିହାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରାଯିବ ।
- ବିହାରରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ ।
- ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏନଡିଏ ।
- ବିହାରରେ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ।
- ବିହାରରେ 10ଟି ନୂତନ ଇଣ୍ଡରଷ୍ଚ୍ରିଆଲ ପାର୍କ କରାଯିବ ।
- ପାଟନା ବ୍ୟତିତ ବିହାରର ଆଉ 4ଟି ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
- ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବ ।
- ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ(EBC)ର ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା
ଇସ୍ତାହର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସଙ୍କଳ୍ପପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ । ଆମେ ବିହାରରେ ଚାକିରି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ । ଇସ୍ତାହାରରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଷୀ, ମହିଳା ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛୁ । ଏନଡିଏ ଅତିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରକୁ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀ, ଅଟୋଚାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଯଦି ବିହାରରେ ପୁଣି NDA ଆସେ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ପାଦ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ । ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ(EBC)ର ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଓ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଦ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଶନ ଗଛନ କରିବୁ ।
