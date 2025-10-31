ETV Bharat / politics

NDA ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର: 1 କୋଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025 ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ସଙ୍କଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛି ଏନଡିଏ ।

BJP National President JP Nadda with Union Ministers Chirag Paswan and Jitan Ram Manjhi, Bihar Chief Minister Nitish Kumar and JDU National Working President Sanjay Jha releases the National Democratic Alliance's (NDA) manifesto for the upcoming Bihar Assembly elections, in Patna, Friday, Oct. 31, 2025
BJP National President JP Nadda with Union Ministers Chirag Paswan and Jitan Ram Manjhi, Bihar Chief Minister Nitish Kumar and JDU National Working President Sanjay Jha releases the National Democratic Alliance's (NDA) manifesto for the upcoming Bihar Assembly elections, in Patna, Friday, Oct. 31, 2025 (PTI)
October 31, 2025

ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଏନଡିଏ । ସଙ୍କଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ରହିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ପୁଣି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 1 କୋଟି ଚାକିରି ଯୋଗାଇବା ସହ ଏକ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଛି ଏନଡିଏ । ଏଥିସହ ଇସ୍ତାହାରରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି ।

ପାଟନା ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସଓ୍ବାନ ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର 'ସଙ୍କଳ୍ପପତ୍ର' ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

NDA ଇସ୍ତାହାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:

  • ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ 1 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ।
  • ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ।
  • 1 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
  • ଭୋକାଲ ଫ ଲୋକାଲ ଅଧୀନରେ 100ଟି MSME ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
  • ମେଡ ଇନ ବିହାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରାଯିବ ।
  • ବିହାରରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ ।
  • ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏନଡିଏ ।
  • ବିହାରରେ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ।
  • ବିହାରରେ 10ଟି ନୂତନ ଇଣ୍ଡରଷ୍ଚ୍ରିଆଲ ପାର୍କ କରାଯିବ ।
  • ପାଟନା ବ୍ୟତିତ ବିହାରର ଆଉ 4ଟି ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
  • ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବ ।
  • ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ(EBC)ର ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା

ଇସ୍ତାହର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସଙ୍କଳ୍ପପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ । ଆମେ ବିହାରରେ ଚାକିରି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ । ଇସ୍ତାହାରରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଷୀ, ମହିଳା ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛୁ । ଏନଡିଏ ଅତିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । "

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରକୁ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଗିଗ୍‌ କର୍ମଚାରୀ, ଅଟୋଚାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଯଦି ବିହାରରେ ପୁଣି NDA ଆସେ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ପାଦ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ । ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ(EBC)ର ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଓ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଦ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଶନ ଗଛନ କରିବୁ ।

