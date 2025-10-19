ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ-2025: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୈଦାନରେ 1198 ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏନଡିଏର ପଡିଲା ୱିକେଟ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମଧୌରା ଆସନରୁ ଏଲଜେପି ରାମବିଳାସ ପାଶୱାନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୀମା ସିଂହଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବାତିଲ ହୋଇ ଯାଇଛି । ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
Published : October 19, 2025 at 8:55 AM IST
ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ-2025 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି । 18 ଜିଲ୍ଲାର 121 ଆସନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1198 ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ରାଜନୀତି ତିନି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଏବେ ମୈଦାନରେ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀଲିପ ଜାୟସବାଲଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।
ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏନଡିଏର ପଡିଲା ୱିକେଟ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଧୌରା ଆସନରୁ ଏଲଜେପି ରାମବିଳାସ ପାଶୱାନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୀମା ସିଂହଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବାତିଲ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହି ନାମାଙ୍କନ ବାତିଲ ଏନଡିଏ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା । ଉପ-ପ୍ରାଦେଶିକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (DPRO)ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଆରଜେଡି ଏବଂ ଜନ ସୂରଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ।
15 ବର୍ଷ ପରେ ମୈଦାନରେ ସମ୍ରାଟ
ବିହାର ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେ 2010ରେ ବିଧାନସଭା ସିଟରୁ ଲଢିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥର ସେ ନିଜ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ତାରାପୁରରୁ ଲଢିବେ ।
ବକ୍ସରରେ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ ଆନନ୍ଦ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ ଦେଇଛି । ଆନନ୍ଦ ମିଶ୍ରା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳି ନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବେ ଲଢିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ 47 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥର ସେ ବକ୍ସର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ।
ମୈଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକ ଗାୟିକା ମୈଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଥର ନିର୍ବଚନୀ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । 2020 ନିର୍ବାଚନରେ ଅଲିପୁର ବିଧାନସଭା ସିଟରେ ବିକାଶଶୀଳ ଇନ୍ସାନ ପାର୍ଟିରୁ ମିଶ୍ରିଲାଲା ଯାଦବ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ । ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏଥର ଟିକେଟ ମିଳି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏଥର ଅଲି ନଗର ଆସନରୁ ମୈଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହାଟ୍ରିକ ମାରିବେ କି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ !
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ଦ୍ୱୀତିୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଯଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏଥର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସେ ପୁଣି ରାଧୋପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ 2015 ଏବଂ 2020ରେ ଏହି ଆସନରୁ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥର ଜିତିଲେ ହାଟ୍ରିତ ମାରିବେ ତେଜସ୍ୱୀ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତୀଶ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କର ମୁକାବିଲା ହେବ ।
ଲଣ୍ଠନ ଧରି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଖେସାରୀ ଲାଲ
ଛପରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳରରୁ ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାର ଖେସାରୀ ଲାଲ ଯାଦବ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ଦେବୀ ଏହି ଆସନରୁ ଲଢିବେ ବୋଲି । ହେଲେ ପରେ ସେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖେସାରୀ ଲାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥଲେ । ଏହି ଆସନରେ ଏବେ ବିଜେପିର ଡା.ସିଏନ ଗୁପ୍ତା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ।
ପାର୍ଟି ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ତେଜପ୍ରତାପ
ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବଡପୁଅ ତେଜପ୍ରତାପ ମହୁଆ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ । ତେବେ ଆରଜେଡି ନୁହେଁ, ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ଟେକେଟରୁ ଲଢିବେ । ସେ 2015ରୁ ମହୁଆରୁ ଏବଂ 2020ରେ ହସନପୁର ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ ।
ପାଟନା ଜିଲ୍ଲରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 14 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 211 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 183 ପୁରୁଷ ଏବଂ 28 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ, 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025: ଏନଡିଏରେ ଛିଡ଼ିଲା ଆସନ ବଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ?