ବିହାରରେ ରେକର୍ଡ; ଆଜି ୧୦ମ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର

JDU ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କୁମାର, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସାମିଲ ।

Nitish Kumar reacts as he is being chosen leader of the NDA during a meeting with the newly elected MLAs of the alliance partners, in Patna
ଆଜି ୧୦ମ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 9:31 AM IST

Bihar Chief Minister Oath Ceremony ପାଟଣା (ବିହାର): ବିହାରରେ NDA ବୃହତ ବିଜୟ ପରେ ଜେଡିୟୁ (JDU) ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କୁମାର 10ମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିବା ସହ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ) ସକାଳ 11:30ରେ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ ।

Bihar CM Oath Ceremony Nitish Kumar Swearing in As CM For Record 10th Term Today JD(U) supremo Nitish Kumar being garlanded by Union Minister Dharmendra Pradhan, BJP leader Samrat Choudhary and others during a meeting of Bihar's newly elected MLAs of the National Democratic Alliance (NDA), in Patna,
ଆଜି ୧୦ମ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର (PTI)

ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ:

ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଟନାର ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ NDAର ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏନେଇ ପାଟନାରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବୁଧବାର ରାତିରେ ପାଟନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଜୟସ୍ବାଲ, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ଭଳି ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଜେଡି(ୟୁ) ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ।

JD(U) chief Nitish Kumar being greeted by newly elected MLAs of the NDA during a meeting, in Patna
ଆଜି ୧୦ମ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର (PTI)

ନୀତିଶ କୁମାର ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା:

ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିନ ଜେଡିୟୁ ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ, RLM ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଦିଲୀପ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଉପନେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।

ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ବିହାରରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧ୍ୱୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ନୂଆ ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ:

ସେପଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ପଦ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ NDA ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲବିଂ ଜାରି ରହିଛି । ନୂଆ ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ବିଜେପିରୁ 16 ଜଣ ଏବଂ ଜେଡି(ୟୁ)ରୁ 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ସେହେପରି ବିଜେପିର ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ NDA ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଛି । ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦ ଜେଡି(ୟୁ) ପାଖକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡି(ୟୁ)ରୁ 5ରୁ 6ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁ ରହିପାରନ୍ତି ।

Union Ministers Dharmendra Pradhan, Rajiv Ranjan Singh (Lalan) with JD(U) supremo Nitish Kumar, party's Working President Sanjay Jha, BJP leaders Samrat Choudhary, Vijay Sinha and others after a meeting of Bihar's newly elected MLAs of the National Democratic Alliance (NDA), in Patna, Wednesday, Nov. 19, 2025.
ଆଜି ୧୦ମ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର (PTI)

ମହନାର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଜିତିଥିବା ଜେଡି(ୟୁ) ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉମେଶ ସିଂହ କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜେଡି(ୟୁ) ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣଇଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପି କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହଯୋଗୀ LJP(RV), ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ HAM-S, ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ RLM ମଧ୍ୟ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ ହେବେ । "ନୂତନ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ LJP (RV)କୁ ତିନୋଟି ପଦବୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ HAM-S ଏବଂ RLM ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହ ପାଇପାରନ୍ତି । ବିଜେପିରୁ ସର୍ବାଧିକ 16 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ JD(U)ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଶପଥ ନେବେ" ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ JDUରୁ ଏମାନେ ରହିପାରନ୍ତି :

ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ JDUର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରୋୱାନ୍ କୁମାର, ସୁନିଲ କୁମାର, ଲେସି ସିଂ, ଶୈଳ ମଣ୍ଡଳ, ମଦନ ସିହ୍ନା, ରତ୍ନେଶ ସଦା, ମହମ୍ମଦ ଜମା ଖାନ୍‌, ଜୟନ୍ତ ରାଜ, ଉମେଶ ସିଂ କୁଶୱାହ ଓ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ତେବେ ବିହାରେ ପୁଣିଥରେ ସରକାରକୁ ଆସିଛି NDA । ବିହାରର 243 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଏକପାଖିଆ 202 ଆସନକୁ ଜିତି ବିହାରରେ ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି NDA । ବିଜେପି 89ଟି ସିଟ୍‌, JD(U) 85ଟି ଆସନ , LJP(RV) 19ଟି, HAM 5ଟି ଓ RLM 4ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

