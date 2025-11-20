ବିହାରରେ ରେକର୍ଡ; ଆଜି ୧୦ମ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର
JDU ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କୁମାର, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସାମିଲ ।
Bihar Chief Minister Oath Ceremony ପାଟଣା (ବିହାର): ବିହାରରେ NDA ବୃହତ ବିଜୟ ପରେ ଜେଡିୟୁ (JDU) ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କୁମାର 10ମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିବା ସହ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ) ସକାଳ 11:30ରେ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ ।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ:
ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଟନାର ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ NDAର ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏନେଇ ପାଟନାରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବୁଧବାର ରାତିରେ ପାଟନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଜୟସ୍ବାଲ, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ଭଳି ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଜେଡି(ୟୁ) ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ।
ନୀତିଶ କୁମାର ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା:
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିନ ଜେଡିୟୁ ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ, RLM ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଦିଲୀପ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଉପନେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ବିହାରରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧ୍ୱୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ନୂଆ ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ:
ସେପଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ପଦ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ NDA ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲବିଂ ଜାରି ରହିଛି । ନୂଆ ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ବିଜେପିରୁ 16 ଜଣ ଏବଂ ଜେଡି(ୟୁ)ରୁ 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ସେହେପରି ବିଜେପିର ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ NDA ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଛି । ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦ ଜେଡି(ୟୁ) ପାଖକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡି(ୟୁ)ରୁ 5ରୁ 6ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁ ରହିପାରନ୍ତି ।
ମହନାର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଜିତିଥିବା ଜେଡି(ୟୁ) ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉମେଶ ସିଂହ କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜେଡି(ୟୁ) ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣଇଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପି କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହଯୋଗୀ LJP(RV), ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ HAM-S, ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ RLM ମଧ୍ୟ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ ହେବେ । "ନୂତନ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ LJP (RV)କୁ ତିନୋଟି ପଦବୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ HAM-S ଏବଂ RLM ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହ ପାଇପାରନ୍ତି । ବିଜେପିରୁ ସର୍ବାଧିକ 16 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ JD(U)ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଶପଥ ନେବେ" ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ JDUରୁ ଏମାନେ ରହିପାରନ୍ତି :
ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ JDUର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରୋୱାନ୍ କୁମାର, ସୁନିଲ କୁମାର, ଲେସି ସିଂ, ଶୈଳ ମଣ୍ଡଳ, ମଦନ ସିହ୍ନା, ରତ୍ନେଶ ସଦା, ମହମ୍ମଦ ଜମା ଖାନ୍, ଜୟନ୍ତ ରାଜ, ଉମେଶ ସିଂ କୁଶୱାହ ଓ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ତେବେ ବିହାରେ ପୁଣିଥରେ ସରକାରକୁ ଆସିଛି NDA । ବିହାରର 243 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଏକପାଖିଆ 202 ଆସନକୁ ଜିତି ବିହାରରେ ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି NDA । ବିଜେପି 89ଟି ସିଟ୍, JD(U) 85ଟି ଆସନ , LJP(RV) 19ଟି, HAM 5ଟି ଓ RLM 4ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।
