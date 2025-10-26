ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତେଜସ୍ବୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା; ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଦ୍ବିଗୁଣା ହେବ ପେନସନ, ମିଳିବ 50 ଲକ୍ଷ ବିମା
ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଆସେ ତେବେ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦରମ ଓ ପେନସନକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ ।
Published : October 26, 2025 at 5:30 PM IST
ପାଟନା: ପାଖଉଛି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । କମ୍ପୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ । ଭୋଟ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ ଛିଡା କରୁଛନ୍ତି ନେତାଏ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପେଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତଥା ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ । ପାଟନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଆସେ ତେବେ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପେନସନକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପେନସନ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଦେବୁ'
ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, " ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଗ୍ରାମ କଚାହାରୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପେନସନ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଦେବୁ । କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିହାରରେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ପେନସନ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାବି ରହିଆସିଛି । "
#WATCH | Patna, Bihar: Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, " ... people of bihar gave them (bjp) 20 years; we are only asking for 20 months, and i have full faith in people that this time there will be a change and the government will also change.… pic.twitter.com/xzqyqFQpxQ— ANI (@ANI) October 26, 2025
ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା:
ଏଥିସହ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ତାଙ୍କ ସରକାର 2001 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଆରଜେଡି ସରକାର ଦ୍ବାରା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ବୀ । ବିହାରରେ ମୋଟ 2.6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତ:
କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଓ ପିଡିଏସ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାନଦେୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ତେଜସ୍ବୀ କହିଛନ୍ତି । "ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବଢେଇ, କୁମ୍ଭାର ଓ କମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆୟିବ । ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଉପକରଣ କିଣିପାରିବ ।" ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହ କିଛି ମାସ ଧରି ଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
'ଆମକୁ 20 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ'
ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ନୂତନ ବିହାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ , ଲୋକମାନେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ । ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଏନଡିଏ ସରକାର ଦୁଇଟି ପିଢିକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏନଡିଏ ସରକାରର 20 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 20 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ବୀ ।
