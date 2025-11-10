ETV Bharat / politics

କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନାହିଁ, NDAମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନୀତିଶ କୁମାର: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ବିହାରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରାଙ୍କ ନାମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

Dharmendra Pradhan
Dharmendra Pradhan (ANI)
ପାଟନା: ରାତି ପାହିଲେ ବିହାରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନେଇ ଏବେବି ସସ୍‌ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିହାରର ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । "ଜେଡିୟୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ହିଁ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।"

"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ପଦବୀ ଖାଲି ନାହିଁ । ଆମେ କାହିଁକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନେବୁ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ? ନାମ ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାର, ଏଥିରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ କେଉଁଠି ରହିଲା, ଆମର କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନାହିଁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନୀତିଶ କୁମାର । ଏଏନଆଇକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । "

ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ନକରିବା ନେଇ କୁଶଓ୍ବାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି " କୁଶଓ୍ବାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଆସିଲେ । ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶଓ୍ବାହା ଦୁଇ ମହାନ କୁଶଓ୍ବାହା ନେତା ଏନଡିଏ ସହ ଅଛନ୍ତି ।" ତେବେ ଏନଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କିଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, " ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 2010 ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାସ୍ତବତା କହୁଛି ଜାନସାଧାରଣ ବିବାରରେ ଆରଜେଡି ସରକାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । " ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, " ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ । ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମତା ଅଛି ତେବେ ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଉଚିତ । ସେମାନେ SIRପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ । ସେଥି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ । 122ଟି ବିଧାନସବା ଆସନରେ 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର । ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ।

BIHAR ELECTION 2025
NDA CM FACE NITISH KUMAR
DHARMENDRA PRADHAN
ବିହାରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

