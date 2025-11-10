କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନାହିଁ, NDAମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନୀତିଶ କୁମାର: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବିହାରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରାଙ୍କ ନାମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
Published : November 10, 2025 at 2:23 PM IST
ପାଟନା: ରାତି ପାହିଲେ ବିହାରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନେଇ ଏବେବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିହାରର ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । "ଜେଡିୟୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ହିଁ ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।"
#WATCH | Patna, Bihar | " ... there is no vacancy here. there is nitish kumar (at the cm position) and there is no confusion," says union minister and bjp bihar election incharge dharmendra pradhan pic.twitter.com/CtvdsSZPMp— ANI (@ANI) November 10, 2025
"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ପଦବୀ ଖାଲି ନାହିଁ । ଆମେ କାହିଁକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନେବୁ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ? ନାମ ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାର, ଏଥିରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ କେଉଁଠି ରହିଲା, ଆମର କୌଣସି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନାହିଁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନୀତିଶ କୁମାର । ଏଏନଆଇକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । "
#WATCH | Patna | " it is a part of our plan. we have decided that all of us will carry out the election campaign individually," says union minister and bjp bihar election incharge dharmendra pradhan, on being asked why pm modi and cm nitish kumar are not seen together during the… pic.twitter.com/zqZccU8O5m— ANI (@ANI) November 10, 2025
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ନକରିବା ନେଇ କୁଶଓ୍ବାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି " କୁଶଓ୍ବାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଆସିଲେ । ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶଓ୍ବାହା ଦୁଇ ମହାନ କୁଶଓ୍ବାହା ନେତା ଏନଡିଏ ସହ ଅଛନ୍ତି ।" ତେବେ ଏନଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କିଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, " ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 2010 ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାସ୍ତବତା କହୁଛି ଜାନସାଧାରଣ ବିବାରରେ ଆରଜେଡି ସରକାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । " ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, " ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ । ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମତା ଅଛି ତେବେ ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଉଚିତ । ସେମାନେ SIRପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ । ସେଥି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।
#WATCH | On Bihar elections, Union Minister Giriraj Singh says, " in my personal opinion, in this election, (bjp) will have a better strike rate than 2010. the ground reality states that the public does not want an rjd government in bihar and the return of 'jungle raj'..."— ANI (@ANI) November 10, 2025
on… pic.twitter.com/7qSxVJr5Vu
ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ । 122ଟି ବିଧାନସବା ଆସନରେ 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର । ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ।
