ETV Bharat / politics

MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା'

MMDR ସଂଶୋଧନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା ବିରୋଧରେ ,ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Bhakta s open challenge on MMDR controversy says Come lets debate face to face
MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ- 'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା' (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏବେ ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ସିଧାସଳଖ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ହେଉ କି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ ହେଉ ।


MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିତର୍କକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉ । MMDR ସଂଶୋଧନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା ବିରୋଧରେ ,ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ।

MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା' (Etv Bharat)



ବିବାଦର ମୂଳରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଅର୍ଥନୀତି

୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଅଣ-ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ ୭୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୫୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ ରହିଛି। ୨୦୨୪-୨୫ରେ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ ୪୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ନୂଆ MMDR ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖଣିଜ ସଂପଦ ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି।

ସରକାରଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଚାରି ପ୍ରଶ୍ନ

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତ ଦାସ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ୧୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଣିପାରିଲା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ବକେୟା ଅର୍ଥ କାହିଁକି ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ? ବକେୟା ଅର୍ଥ ନ ଆଣିବା ପଛରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କେନ୍ଦ୍ର ଆଗକୁ ଅର୍ଥ ଦେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ କି? ଆଇନ ପାସ୍ ସମୟରେ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ରଖିଲେ ନାହିଁ?

ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ,‘ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍’ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟୁଛି। ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବିଜେପି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ ? ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିଅଭିଯୋଗ ବଦଳରେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ହେବ କି ତଥ୍ୟର ମୁହାଁମୁହିଁ?


ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖି ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MMDR ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି: ଲୋୱର ପିଏମଜିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି; ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆହ୍ବନ ଦେଲେ ନବୀନ, କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି

TAGGED:

MMDR ବିବାଦ
MINES AND MINERALS AMENDMENT BILL
BHAKTA DAS ON MMDR
ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
MMDR ACT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.