ETV Bharat / politics

ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡି ପଲିଟିକ୍ସ; 'ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ କରାଯିବ'

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ।

exclusive interview with ganjam bjd working president bhagaban gantayat
ଗଞ୍ଜାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 5:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ଧିରେ ଧିରେ ଉଷ୍ଣ ହେଲାଣି ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି । ସେପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଜଣେ ହେଲେ ସୋରଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ। ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ଏଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଦଳ । ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ କିଭଳି ରହିବ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ? ଏନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ ।

ଗଞ୍ଜାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଆଗକୁ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ?

ଉତ୍ତର: "ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳ ଉପର ଏବଂ ଉପର ତଳ ଲାଗି ରହିଛି । ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରି ଆସିଛି । ଏପରିକି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭରସା କରି ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ସେ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ବସ ନେଇ ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମୁୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର କରିବି । ଯାହାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବେ" କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ?

ଉତ୍ତର: "ମୁଁ ଗତ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନରେ ରହି ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗଠନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ସଙ୍ଗଠନ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଯାୟୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ବ୍ଲକ ୱାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏନ୍.ଏ.ସି ୱାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା ସହ ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ କରାଯିବ ।"

ପ୍ରଶ୍ନ: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବିଜେଡି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଆସନ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କିପରି ନିର୍ବାହ କରିବେ ?

exclusive interview with ganjam bjd working president bhagaban gantayat
ଗଞ୍ଜାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ (ETV Bharat Odisha)

ଉତ୍ତର: "ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଛୁ,ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ । ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର ଭୁଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା । ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ହେବ । ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ଯେଉଁଠି ସଭା ଓ ସମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି,ଏଣୁ ତାହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଶା ରଖିବି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ରହିବ । ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।"

ପ୍ରଶ୍ନ: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଦଳର ସଙ୍ଗଠନ ଦୃଢ ରହିଥିଲା । ହେଲ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ବାଦବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍ଗଠନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ । ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଆସନରୁ ବିରୋଧି ଦଳର ନେତା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣିବାକୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ?

ଉତ୍ତର: "ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଳର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି ।"

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, କିଭଳି ରଣନୀତି କରିବେ ?

ଉତ୍ତର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ୧୩ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ରହିଛି । ତେଣୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମିଳୁନି ଟୋକନ, ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ: ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗଜପତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି, ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଲା କଣ ? ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର, ସରକାର କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BHAGABAN GANTAYAT
GANJAM DISTRICT POLITICS
BIJU JANATA DAL ODISHA
BHAGABAN GANTAYAT INTERVIEW
BJD GANJAM WORKING PRESIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.