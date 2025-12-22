ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିରେ ହଇଚଇ; ପଦ୍ମ ଧରିପାରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି, ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ
ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏକକାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାର ୩ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଲେନି l
Published : December 22, 2025 at 6:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପିର ମିଶନ ଲୋଟସ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେଡି ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । କାହିଁକିନା ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ଭଦ୍ରକର 3 ଟାଣୁଆ ବିଜେଡି ନେତା ପଦ୍ମ ଧରିପାରନ୍ତି:
ଅପରପକ୍ଷେ ଜଣେ ଦୃଢ ସଂଗଠକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବା କୁହାଯାଉଛି l ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି l ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l
ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ:
ଏନେଇ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ l ସେ କହିଥିଲେ, "ଏସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତିନି ଦିନ ହେଲା l ଏହାର କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ l ମୁଁ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ଅଛି l ଆଗକୁ ଅଛି ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବି l ମୁଁ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହିଁ l "
ସେପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଗଡ଼ ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶୁନି l ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ l ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । " ଆମେ କୋଉ ଗଡ଼ରେ ଧସେଇ ପଶୁନି । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ରଖନ୍ତୁ l ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ । ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ପଶୁନୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ । ଯିଏ ଆମ ବିଚାରଧାରାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ l "ତେବେ ବିଜେଡିର ଦୁର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ବହୁ ନେତା ଦଳ ଭିତରେ ରହି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି l ତେବେ ଆଗକୁ କଣ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ତାହା ସମୟ କହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଟାଟାର ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ; ଡ଼ିସେମ୍ବର 26ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର