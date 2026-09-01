ETV Bharat / politics

ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା; ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ BJD କର୍ମୀ

ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି । ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଦଳୀୟ ନେତା ।

Berhampur Former MLA Bikram Panda
ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2026 at 7:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା । ୧୦ ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା । ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଦର୍ଶାଇ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।

ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)

10 ମାସ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ବାହାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା । ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଜି ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି । ତେବେ ଆଜି ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ବାସ ଭବନକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

TAGGED:

FORMER MLA BIKRAM PANDA
BERHAMPUR POLITICAL NEWS
PITABAS PANDA MURDER CASE
ORRISSA HIGH COURT BAIL
BIKRAM PANDA JAIL RELEASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.