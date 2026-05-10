ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁଁହାମୁଁହି

ଏକାଧିକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବଦଳରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Opposition alleges breakdown of law and order
ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁଁହାମୁଁହି
Published : May 10, 2026 at 9:53 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଡର ଭୟ ଯେମିତି ଛାଡିଯାଇଛି । ବାଲିଅନ୍ତା, କଣାସ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଘଟଣାରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡିପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲିଅନ୍ତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ମୁଁହାମୁଁହି ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବିରୋଧୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ୨୫ ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ଭିତରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନା ସିବିଆଇକୁ ?

ପ୍ରଥମେ କଣାସ, ପରେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ବାଲିପାଟଣାରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଏହି ତିନୋଟି ଘଟଣା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ ହୋଇ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦରକାର । ନଚେତ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।ସତ ସାହସ ଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବଦଳରେ ସିବିଆଇ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟକ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ-
"ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି । ଆମ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ ଆଜି ୟୁପି ଏବଂ ବିହାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ କ୍ରାଇମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳିଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂଆ ନାହିଁ । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସତ ସାହାସ ଅଛି ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀରେ ଥିବା ବେଳେ କଥା କଥାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା କହୁଥିଲେ । ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲା ଏ କଥା । ଏବେ ଚାରିଆଡେ ହିଂସା ବଢୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଆଣନ୍ତୁ।ତା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟି ଖନେଇ ଯାଉଛି । ଏମିତି କି ଏଠି ପୋଲିସ ମାଡ଼ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆଶାନ୍ତ କିଏ କରିଛି । ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜବାବ ଦେବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ।



ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିପର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ବିଧାୟକ ରାଜେନ ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ ।


ବାଲିଅନ୍ତାରେ କନଷ୍ଟେବଳ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସି. ଏସ ରାଜନ ଏକ୍କା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି । ଆଗରେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କାହାର ବି ସଠିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ । ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଲାଗୁନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଛି, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । କଣାସରେ ବୁଲେଟ ଚଢାଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟାମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଠାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି । କ୍ରାଇମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଫେଲ ବିଜେପି ସରକାର ।"


ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଶାସକ ଦଳ । ବିଜେପି ନେତା ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୫ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲା ନବୀନ ସରକାର । ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଅଘଟଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୀତ ଭାବରେ ଘଟୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, କୌଣସି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଢିଲା ଛାଡିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ପୃଷ୍ଟପୋଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ ।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିରୋଧୀ କେବଳ ରାଜନୀତି କଲେ ହେବନାହିଁ । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାହୁଥିଲେ । ଏ ସରକାରରେ ତ ସେଭଳି ଆରୋପ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ମୂଳକ । କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ବିରୋଧୀ ଗତକାଲି ଶାସନରେ ଥିଲେ ,କେଉଁ ଘଟଣାରେ କି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଉପର ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ସବୁ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ବା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ,ଏଭକି କଥାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ । ଅପରାଧୀଙ୍କର କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ; ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

