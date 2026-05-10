ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁଁହାମୁଁହି
ଏକାଧିକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବଦଳରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 10, 2026 at 9:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଡର ଭୟ ଯେମିତି ଛାଡିଯାଇଛି । ବାଲିଅନ୍ତା, କଣାସ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଘଟଣାରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡିପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲିଅନ୍ତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ମୁଁହାମୁଁହି ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବିରୋଧୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ୨୫ ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ଭିତରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନା ସିବିଆଇକୁ ?
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିପର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ବିଧାୟକ ରାଜେନ ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ ।
ବାଲିଅନ୍ତାରେ କନଷ୍ଟେବଳ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସି. ଏସ ରାଜନ ଏକ୍କା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି । ଆଗରେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କାହାର ବି ସଠିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ । ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଲାଗୁନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଛି, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । କଣାସରେ ବୁଲେଟ ଚଢାଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟାମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଠାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି । କ୍ରାଇମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଫେଲ ବିଜେପି ସରକାର ।"
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଶାସକ ଦଳ । ବିଜେପି ନେତା ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୫ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲା ନବୀନ ସରକାର । ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଅଘଟଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୀତ ଭାବରେ ଘଟୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, କୌଣସି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଢିଲା ଛାଡିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ପୃଷ୍ଟପୋଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିରୋଧୀ କେବଳ ରାଜନୀତି କଲେ ହେବନାହିଁ । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାହୁଥିଲେ । ଏ ସରକାରରେ ତ ସେଭଳି ଆରୋପ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ମୂଳକ । କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ବିରୋଧୀ ଗତକାଲି ଶାସନରେ ଥିଲେ ,କେଉଁ ଘଟଣାରେ କି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଉପର ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ସବୁ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ବା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ,ଏଭକି କଥାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ । ଅପରାଧୀଙ୍କର କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର