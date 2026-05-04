ସିମୁଳିଆରେ ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ
ବିଜେଡିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ, ବିଜେଡି କହିଲା ବିଜେପି କର୍ମୀ ପୁଣି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 4, 2026 at 10:30 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସୁଛି କି ବାଲେଶ୍ବର ? ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ଏବେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବିଜେଡିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନେ ବିଜେଡି ଗଡ଼ ଥିବା ବେଳେ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ଦବଦବା ଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂବର୍ତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାପରେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ । ପୁଣି ଖଇରାରେ ବିଜେଡିର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ୫ ନଂ ଯୋନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନସ କୁମାର ଦାସ ଓ ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସହ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ବିଜେଡି ଛାଡିଥିବା କର୍ମୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା କଥା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।
ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ପୃଥ୍ବୀରାଜ:
ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ‘ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଇରା ବ୍ଲକରେ କେବଳ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନୁହଁନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେଡିର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସିମୁଳିଆରେ ବିଜେପି ସଶକ୍ତ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ବି ବିଜେପି ସଶକ୍ତ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଜୟଯାତ୍ରା ବି ଶସକ୍ତ ହେବ । ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ବିଜେପି ଏବଂ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଏଠାରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବୀ ହେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ।’
ପୁରୁଣା ନୂଆଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବୁ: ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ
ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଏଠି ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଧାୟକ ରହିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋହନ ସରକାର ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ହେଲା ସେଥିରେ ଯେତେ କାମ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ଆମ କାମ ଦେଖି, ଖଇରା ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସମସ୍ତ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମିଶିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଫା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବିଜେଡି ନାହିଁ । ନୂଆ ମିଶିଲେ ଯେ ପୁରୁଣାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଏକଥା ଭୁଲ, ପୁରୁଣାଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ।’
‘ମୋର ମନ ମିଶିଲାନି’
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଛାଡିଥିବା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁ ଆଜି ବିଜେପିରେ ବିଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମିଶିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ‘୨୦୧୭ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜେଡିରେ ଥିଲି । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୋର ମନ ମିଶିଲାନି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ । ସେ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଅନାସ୍ଥାରେ ସେ ମୋତେ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଳିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଲି ସେତେବେଳେ ବିଜେପିରୁ ହୋଇଥିଲି।’
ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ପୁଣି ମିଶିଲେ:
ବିଜେପିର ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ସିମୁଳିଆର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି," ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି । ବିଜେପି କର୍ମୀ ପୁଣି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା ଓ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏବେବି ଖଇରା ବିଜେଡି ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସବୁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ବିଜେପିରେ ମିଶି ସାରିଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ତେଣୁ ଏ ମିଶ୍ରଣ ବିଜେଡି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର