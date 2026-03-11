ETV Bharat / politics

ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର: ନବୀନଙ୍କୁ କଲେ ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍‌, ବାଲେଶ୍ବର ରାଜନୀତି ସରଗରମ୍‌

ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ବିଜେପି ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲି’ ।

Rabindra Jena Joins BJP
ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 11, 2026 at 9:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ ଓ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Rabindra Jena Joins BJP ଭୁବନେଶ୍ବର/ବାଲେଶ୍ବର: ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ବାଲେଶ୍ବରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧରିଲେ ପଦ୍ମ । ସେପଟେ ରବିନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ । ପଦ୍ମ ଧରିବା ପରେ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ, ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ:

ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ l ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ମିଶିବା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ବିଜେଡ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।’

‘ବିଜେଡି ରସାତଳକୁ ଯାଇଛି’:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯେଉଁ ଦଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେ ଦଳ ରସାତଳକୁ ଯାଇଛି । ବିଜେଡିରେ ଏବେ ଦିଶା ନାହିଁ, ଆଶା ଓ ଆଲୋକ ବିଜେଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ।’

Rabindra Jena Joins BJP
ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

କାହିଁକି ମିଶିଲେ ବିଜେପିରେ କହିଲେ କାରଣ:

‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲି ।’ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆହୁରି ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ।


କାହିଁକି ଛାଡିଲେ ବିଜେଡି ?

ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜେଡି ସହ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ । କେଉଁଠି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଛାଡିଲି ।’

ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମାୟାବତୀ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ତାମିଲନାଡୁର ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ।

Rabindra Jena Joins BJP
ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରବିନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଛି:

ବିଜେପିରେ ଶାସନରେ ଆଶା ଓ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି । ଆଶା ଓ ଆଲୋକ ବିଜେଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି । ଅନେକ ଥର ଦଳର ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ର ।


‘ରବିନ୍ଦ୍ର ସଠିକ୍‌ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି’

ସେହିପରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ବିଜେପି କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସାରା ଦେଶରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବିଜେପି । 2047ରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ 2036କୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଗକୁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ପୂରଣ କରାଯିବ ।’



ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ରବିନ୍ଦ୍ର, ବାଲେଶ୍ବର ରାଜନୀତି ସରଗରମ:

ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ଲଢ଼ି ସେଠାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ବିଜେଡିର ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡିକୁ ଦୁଇଫାଳ କରିବାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

‘ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହେବନି’

ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ରଞ୍ଜନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦଳ ଛାଡିଦିଏ ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ଦଳ ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ । ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଏ ଦଳକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ସେନେଇ ବିଜେପି ସହିତ ଏକ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା କରିଥିଲେ । ବିଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।’

କଣ କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିସିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ?

ଅନ୍ୟପଟେ ବିସିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଅନେକ ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ସିମନ ଦାସମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏତେଦିନ ବିଜେଡିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ସେ କୋଣ ଠେସା ହୋଇ ଶେଷରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାର କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରୁ ନଥିଲା । ତା ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବହୁ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ୩/୪ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛୁ ଦଳରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ।’

କଣ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ?

ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ବଦଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସେ ବିଜେଡିରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା । କିଛିଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ଟିକଟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ହୁଏତ ସେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।’

ଶିଳ୍ପପତି ଓ ରାଜନେତା ରବିନ୍ଦ୍ର:

ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପରିଚିତ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ରାଜନେତା । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ସହ ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ l ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲୋୟଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ । ଶିଳ୍ପ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି |

ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର:

୨୦୧୪ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବିତା କରି ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ୧୬ତମ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସାଂସଦ ଭାବେ ସେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ସମିତି ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦୀୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଶିଳ୍ପ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ ସଂସଦରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

୨୦୧୯ ହାରିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା:

୨୦୧୩ରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା କଂଗ୍ରେସରୁ ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଟିକଟ ନ ମିଳିବାରୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୯ରେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସାଂସଦ ଭାବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୪ରେ ପୁଣି ସେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ଟିକଟ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ବସ୍ତାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦେଇଥିଲା ଟିକଟ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବସ୍ତା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେନା ପରିବାରର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି ।

କଣ କହୁଛି ବାଲେଶ୍ବର ରାଜନୀତି ସମୀକରଣ ?

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଧାନ ସଭା ଆସନ ମୋଟ ଆଠଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଗରାଇ ଓ ବସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଆସନ କେବଳ ବିଜେଡି ଦଖଲ କରିଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରୁ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା

ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର

ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କିଏ କିଏ ବିଜେଡି ହାତ ଛାଡିଲେ ?

ରବିନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡି ଛାଡିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ପୋୖରାଧ୍ୟକ୍ଷା, କିଛି ସରପଞ୍ଚ, ଛାତ୍ର ନେତା, ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ । ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡି ଛାଡିବା ନେଇ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ତାହା ସମୟ କହିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

RABINDRA JENA JOINS BJP
BJP MISHRAN PARBA
BJD LEADER JOIN BJP
ODISHA POLITICS
BALASORE FORMER MP RABINDRA JENA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.