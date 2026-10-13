ETV Bharat / politics

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜେପି-ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଥାନାରେ ମାମଲା

ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୨ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ୩୨ ଜଣ ପାର୍ଥି ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ୱାହିଦ୍

college election rajendra university
କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 10:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ କମ୍ପୁଛି । ଏପଟେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମାମଲାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ।


ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି । ଏପଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପିର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ଆଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଆଜି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେବା ସହ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେପଟେ ପୋଲିସ ସେଠି ପହଂଚି ମାମଲା ଶାନ୍ତ କରିଛି ।

କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନକୁ ବିଜେପି ତାର ରାଜନୈତିକ ଅଫିସ ଭାବରେ ବ୍ୟବାହର କରୁଛି। ଏଠି ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଭୋଜି ଓ ଅୟସ କରିବା ସହ ଏଥିରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରାୟିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଟଣା ଓଟରା କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟା କାଟି ଓ ନାରବାଜି ହୋଇଥିଲା ।

ସେପଟେ ଆଜର ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଜେଡି ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ କରୁ ନଥିଲା । ଏବେ ଆମ ସରକାର ଏହା କରୁଛି । ବିଜେଡ଼ିର ରାଜନୀତି ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦୁର୍ବଳ ପଡିଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏମାନେ ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ କଲେଜ ସଂସଦ ନିର୍ବଚନରେ ଏଥର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବ ଓ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୨ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ୩୨ ଜଣ ପାର୍ଥି ଅଛନ୍ତି ।

college election rajendra university
କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକାରି ସଦସ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଏହି କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ହୀନ ଓ ବେଆଇନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ବଲାଂଗୀର ସର୍କିଟ ହାଉସକୁ ଏମାନେ ରଙ୍ଗ ମହଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

college election rajendra university
କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ବିଜେପିର ନେତା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ଆଜି ସର୍କିଟ ହାଉସକୁ ଆସି ଆମ କର୍ମୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଆମ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏମାନେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

COLLEGE ELECTION 2026
STUDENT UNION ELECTION 2026
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
RAJENDRA UNIVERSITY TENSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.