ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜେପି-ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଥାନାରେ ମାମଲା
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୨ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ୩୨ ଜଣ ପାର୍ଥି ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ୱାହିଦ୍
Published : October 13, 2026 at 10:07 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ କମ୍ପୁଛି । ଏପଟେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମାମଲାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି । ଏପଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପିର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ଆଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଆଜି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେବା ସହ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେପଟେ ପୋଲିସ ସେଠି ପହଂଚି ମାମଲା ଶାନ୍ତ କରିଛି ।
ତେବେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନକୁ ବିଜେପି ତାର ରାଜନୈତିକ ଅଫିସ ଭାବରେ ବ୍ୟବାହର କରୁଛି। ଏଠି ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଭୋଜି ଓ ଅୟସ କରିବା ସହ ଏଥିରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରାୟିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଟଣା ଓଟରା କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟା କାଟି ଓ ନାରବାଜି ହୋଇଥିଲା ।
ସେପଟେ ଆଜର ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଜେଡି ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ କରୁ ନଥିଲା । ଏବେ ଆମ ସରକାର ଏହା କରୁଛି । ବିଜେଡ଼ିର ରାଜନୀତି ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦୁର୍ବଳ ପଡିଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏମାନେ ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ।
ତେବେ କଲେଜ ସଂସଦ ନିର୍ବଚନରେ ଏଥର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବ ଓ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୨ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ୩୨ ଜଣ ପାର୍ଥି ଅଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକାରି ସଦସ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଏହି କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ହୀନ ଓ ବେଆଇନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ବଲାଂଗୀର ସର୍କିଟ ହାଉସକୁ ଏମାନେ ରଙ୍ଗ ମହଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବିଜେପିର ନେତା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ଆଜି ସର୍କିଟ ହାଉସକୁ ଆସି ଆମ କର୍ମୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଆମ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏମାନେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର