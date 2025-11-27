ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ: କ’ଣ ରହିବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ? କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ସରକାର ?
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
Published : November 27, 2025 at 1:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଧାନସଭାର ଗୃହରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଜକୁ ଭଲଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
କେମିତି ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତି
ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଏହାସହ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ମୂଳକ କାଯ୍ୟ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବ । ଆଦିବାସୀ ,ଦଳିତଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ କଂଗ୍ରେସ।
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନୋଟ ଦେଇ ଭୋଟ, ଭୋଟ ଚୋରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ନିଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଧାନ କିଣାରେ କଟନୀ-ଛଟଣି ଏବଂ ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।
'ପୂର୍ବ ସ୍ୱର ଏଥର ବି ଶାଣିତ ରହିବ'
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ତୁମ୍ବୀ ତୋଫାନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ପରେ ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା, ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଭଳି କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱର ଦଳ ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମ ।
ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ରାସନ କାର୍ଡ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବିଜେଡି
ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହୋମୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଦଳ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ,ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ରାସନ କାର୍ଡ , ଧାନ ସଂଗ୍ରହ , ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଜେଡି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଏବଂ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ଏ ସରକାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଦାମ ଖୋଲା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଧାନ ରଖିବେ ଜଣା ନାହିଁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରାକରଙ୍କୁ ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ । ତା ଛଡା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବୋ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଷଡଙ୍ଗୀ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଷୁଡି ପଡିଛି-ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଷୁଡି ପଡିଛି । ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାନ୍ତି । ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦୁଝର ସଦରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାଘମାରୀ ଓ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡାଦାୟକ । ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ଏ ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ । ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ଓ ସଦଭାବ ପାଇଁ ସୁନାମ ଥିବା ଓଡିଶାରେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଦନାଦାୟକ । ଗତ ୧୮ ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତିରେ ଅବନତି ଘଟିଛି । ନିକଟରେ କଟକ ସହରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଓଡିଶାର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି ।
'ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଓ ମହିଳା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି'
ବିଜେଡି ସଭାପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଓ ମହିଳା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି । ସରକାର ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା’ ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ସହାୟତା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା’ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତାର ଦୃଢ ବିରୋଧ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଚାଷୀ, ମହିଳା ଓ ଯୁବ ବର୍ଗର ବିରୋଧୀ । କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଯାହାକି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଗରୀବ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ-ବିଜେପି
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି ବିଜେପି । ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ କଣ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ରହିବ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବିଧାନସଭାର 54 ନଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସିଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ 16 ମାସର ସଫଳତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବୁ। ବିଜିନେସ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କମିଟି ବସି କେଉଁ ବିଲ ଆସିବ ତାହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସରଗରମ ହେବ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋର, ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରାଯିବ-ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ