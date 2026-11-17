କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟାରୁ କୋଟିଆ ଯାଏଁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ହେବ ଗୃହ
ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 17, 2026 at 4:55 PM IST
WINTER SESSION LEGISLATIVE ASSEMBLY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସପ୍ତଦଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିରୋଧୀ । ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ମୋସନ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ଭତ୍ତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୃହରେ ଉଠାଇବାକୁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେପଟେ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ସହ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବ କଂଗ୍ରେସ । ଅନ୍ୟପଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ୫ଟି ବିଲ୍ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ।
କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ କଂଗ୍ରେସ । ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଛି ।
ରାଜନୀତିର ତାତି ବଢ଼ିବ, ସରଗରମ ହେବ ବିଧାନସଭା । ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ର ଶୀତ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର,ସରିଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବାକୁ ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । ହେଲେ ଗୃହ ଭିତରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହେବ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ।
ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ ବିଜେଡିର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତିଲ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋସନ ଆଣିଛି ଦଳ । କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଉଠାଇବ ବିଜେଡି ।
ସବୁ ବିଜନେସ ବାତିଲ କରି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜେଡି । ମୋସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବ ବିଜେଡି ।
ବିଧାନସଭା ସୁରୁଖୁରରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ସରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ୫ ଟି ବିଲ ଆସିବ । ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋସନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ନିଷ୍ପତି ନେଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ବସିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ. ଭୁବନେଶ୍ବର