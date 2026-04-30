ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ; କହିଲେ, 'ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ହକ୍'
ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ବିବୃତି ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଶାସକ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 30, 2026 at 2:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳାଙ୍କୁ 'ଅଧିକାର' ନାଁ ନେଇ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବିଜେପି । ମୁଁ ଥିବା ଯାଏଁ ଛଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ହକ । ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଡିଲିମିଟେସନ ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ ବିଜେଡି । ବିଜେପି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡିଛି । ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଏଭଳି ବିବୃତି ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ବିବୃତି ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଶାସକ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି, "131 ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ବିଜେପି ସମ୍ବେଦନହୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆଜି ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କବରରୁ କଙ୍କାଳ ଖୋଳି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଗଲା । ଶେଷରେ କଙ୍କାଳ ଦେଖାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହା ପ୍ରଶାସନର ଶୂନ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ଚରମ ସୀମା ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦୁଝରର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବିସି (BBC) ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ (New York Post)ରେ ଓଡ଼ିଶା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ନାମରେ ବିଜେପି କେବଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ନବୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟିବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ସରକାର କେବଳ 'ନାରେଟିଭ' ଓ 'ଅପ୍ଟିକ୍ସ'ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ପ୍ରକୃତ ସେବା ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିଛି ।'
ମହିଳା ବିଲ ଆଳରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଲଦିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ବିଲ ଆଳରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଲଦି ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଗୋପନୀୟ ଚକ୍ରାନ୍ତ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସଦୀୟ ସୀମା ବଦଳିବା ସହ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ । ବିଜେପି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି । ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ । ପରପିଢ଼ି ଆମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ପିଢିର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଡିଲିମିଟେସନ ବିଲକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍, ଯାହା 2023ରେ ସଂସଦରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେଡି ଏହି ବିଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମର ଦାବି ।"
'ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବନି ବିଜେପି'
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । 2011ରେ ଆମ ସରକାର ଏହାକୁ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । 2019 ଓ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା । ବିଜେପି ଏହା କରିପାରିନାହିଁ । ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ କେବଳ ମୁହଁରେ ବଡ ବଡ କଥା କହି ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେପି । ହେଲେ ମନେପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବନି ବିଜେପି ।'
ଶେଷରେ ନବୀନ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭରସା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାକୁ ତା'ର ହକରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଓଡିଶାର ବିଜେପି MLA ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ, ପରସ୍ପରକୁ ଘେରିବାକୁ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ': ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ