ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ଧାନ ଚାଷ; ବର୍ଷକରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଅଧିକ ଜମିରେ ହୋଇଛି ଫସଲ
ଖରିଫ ଋତୁରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ୩୬ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିସାରିଲେଣି ଚାଷୀ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 23, 2026 at 6:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଛି ଧାନ ଚାଷ । ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଅଧିକ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଚାଷର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପଟେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ୩୬ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିସାରିଲେଣି । ବୁଧବାର,ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଚାଷର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି
ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଛି ଧାନ ଚାଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଢିଛି । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୩୭ ଲକ୍ଷ ୪୯ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୩୯ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନଚାଷ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଅଧିକ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷକୁ ହୋଇଛି । ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବେ ବି ଦୃଢ଼ ଥିବା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି।
ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ,୭ ଜିଲ୍ଲାରେଧାନ ଚାଷ ବଢ଼ିଛି । ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ୩୬ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷ ବଢ଼ିବା ଯେତିକି ଖୁସିର ଖବର, ସେତିକି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ସୁଚାରୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରି। ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ନଜର ମଣ୍ଡି ଉପରେ। କାରଣ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଚାଷର ସଫଳତା ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା; ୨ ବର୍ଷରେ ୬୧ ସରପଞ୍ଚ, ୯ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଚ୍ୟୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ