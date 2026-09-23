ETV Bharat / politics

ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା; ୨ ବର୍ଷରେ ୬୧ ସରପଞ୍ଚ, ୯ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଚ୍ୟୁତ

କେବଳ ଅନାସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଦୁର୍ନୀତି, ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ୧୫ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୪ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

no confidence motion against 61 sarpanch and 9 samiti chairpersons
ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା; ୨ ବର୍ଷରେ ୬୧ ସରପଞ୍ଚ, ୯ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଚ୍ୟୁତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ନା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଏବେ ଉଠାଇଛି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ୬୧ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୯ ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗିର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରହିଛି ଏହି ତାଲିକାରେ। କେବଳ ଅନାସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ୧୫ ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିନିଧି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଖିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି । ୬୧ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୯ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନାସ୍ଥାରେ ପଦ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରର ନିର୍ବାଚିତ ସଂସ୍ଥାରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି।

ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ୧୫ PRI ପ୍ରତିନିଧି ନିଲମ୍ବିତ

ଅନାସ୍ଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନର ଧାରା ୨୪ ଅନୁସାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସମର୍ଥନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ମିଳିଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ୧୫ ଜଣ PRI ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ତାଲିକାରେ ବରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ୩ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲା PRI ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ସେହିପରି ୪ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସରକାର କହିଛନ୍ତି।

ଅନାସ୍ଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଦଳର ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ-ବିଜେଡି

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନାସ୍ଥା ଆସିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। ଏଥର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଛି, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ହିଁ ଏହା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୈତିକ ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେଉଁ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରତିନିଧି ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଲୋଭନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳର ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି।


ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ନିଜେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପଦଚ୍ୟୁତିର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ବିଷୟ। ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ତେବେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବର ମାଧ୍ୟମ କରା ନ ଯାଉ । ପଞ୍ଚାୟତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଲୋକଙ୍କ ମତାଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର।

ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ-ବିଜେପି

ଏ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 'ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନାସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତଳସ୍ତରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ସୂଚାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ବିଜେଡି ସହ ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ନିଜ ଦଳ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିକାଶମୂଳକ ପାଣ୍ଠି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତଳସ୍ତରରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସହ ତଳସ୍ତରରେ କେତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିବେ।'

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ୬୧ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୯ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥାର ପଛରେ କାରଣ କ’ଣ? ଶାସକ ଦଳର ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ୧୫ ନିଲମ୍ବନ ଓ ୪ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍‌ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ ଆଣିବେ ମୋହନ ସରକାର; ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲେ ଅର୍ଥ ସଚିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ

TAGGED:

NO CONFIDENCE MOTION
ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ
ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ
SARPANCH AND SAMITI CHAIRPERSONS
ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.