ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ଗୃହ ଅଚଳ; ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କଂଗ୍ରେସ, ଲୋକଭବନ ଗଲା ବିଜେଡି
MMDR ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ତାତି ଲାଗି ରହିଛି । ଉଭୟ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାରୁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ।
Published : September 24, 2026 at 1:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ବିଧାନସଭା ମୋସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୃହରେ ଲାଗି ରହିଛି MMDR ତାତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଗୃହ ଚଳାଇ ନ ଦେବା ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ସହ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛି ବିଜେଡି । MMDR ବିଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାରୁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରା ଯାଇଛି ।
ଗୁରୁବାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ । ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେବା ସବ ହୋ-ହହ୍ଲା କରି ଗୃହକୁ ଚଳାଇ ଦେଇ ନ ଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଏମଏମଡିଆର ପୋଷ୍ଟର ପରିଧାନ କରି ବିଲକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ସହ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏମଏମଡିଆର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛି । ଫଳରେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉପବାଚସ୍ପତି ।
MMDRକୁ ନେଇ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖିବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ । ଏପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭବନ ଯାଇଛି ବିଜେଡି ।
ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଳା ଗାଉନ୍ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଗୃହ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଗୃହ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର 6 ମିନିଟ ପରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଗୃହ ଭିତରେ ବାହାରେ ତାତିଲେ ବିରୋଧୀ