କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି; ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ତାତି, ସରକାର କହିଲେ 'ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ'
କଂଗ୍ରେସର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି । ବିଜେଡିର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ପରାମର୍ଶ । ବିଜେପି ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ/ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 18, 2026 at 7:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ । କୋଟିଆର ତିନୋଟି ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ଫଗୁଣସିନେରୀ, ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଓ ଫାଟୁସିନେରୀକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୋମୁହାଁ । ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛି ଦଳ । ଏପଟେ ବିଜେଡି କହିଲା କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ନିଅନ୍ତୁ ସରକାର । ବିଜେପି କହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
କୋଟିଆକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ-
କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର, ହେଲେ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୋଟିଆର ତିନୋଟି ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଠାରେ କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିସହ କୋଟିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେପଟେ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସର ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି-
କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। କୋଟିଆର ୨୮ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧ଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିବାଦ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ଓ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫଗୁଣସିନେରୀ, ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଓ ଫାଟୁସିନେରୀ ଗାଁକୁ ସାଲୁର ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନରେ ପୃଥକ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ସାମିଲ କରି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ-
ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାବିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଦୋହରାଇବା ସହ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ନିଅନ୍ତୁ ସରକାର-
ସେପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି । ଦଳର ଉପସଭାପତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହାକୁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବୟାନରେ ସୀମିତ ନରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ସେଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ବେଆଇନ l ଓଡିଶା ଭୂଗୋଳ ଭିତରେ କୋଟିଆ ରହିଛି, ସେଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ୍ୟ l
କୋଟିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ-
ଅନ୍ୟପଟେ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କୋଟିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୂର୍ବ ସରକାର କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ।
କୋଟିଆବାସୀ କେବେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ-
ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ l କୋଟିଆବାସୀ କେବେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ କହିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । "ଓଡ଼ିଶା କାଉଣ୍ଟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛି l କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଵଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି l ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ଵାଚନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଏହାକୁ ନେଇ କାଉଣ୍ଟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛି, କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବ ? କୋଟିଆବାସୀ କେବେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ । ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେବ । ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଏଭଳି କାରସାଦି ନୂଆ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏସବୁ ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ-
୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଟିଆର ବିକାଶ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା,ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୬ ଜଣିଆ ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ୨୦୦୬ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂସଦର ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଅଧୀନରେ ଆସେ ।
କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଏବେ ତୀବ୍ର । ତେବେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ ହେବ ? କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତି, ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୀତି ଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର ?
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ‘ନବୀନଙ୍କ ଦାବି ଅମୂଳକ ଓ ଅସତ୍ୟ’: ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜବାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର