ETV Bharat / politics

'ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍' ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କୋଟିଆ; ଜମୁଛି ନେତା, ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼

ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଜଣ ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ (ZP) ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସିଏଚ୍ ଶାନ୍ତାକାର

Andhra Government Go Back slogans echos Kotia Koraput political leaders visit
'ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍' ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କୋଟିଆ, ଜମୁଛି ନେତା ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2026 at 9:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଆ ସୀମାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଜଣ ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ (ZP) ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ୨୧ଟି ବିବାଦୀୟ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି, ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ଜମୁଛି ନେତା ରାଜନେତାଙ୍କ ଗହଳି:
ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ, ସରକାରୀ ଚିଠିପତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ZPTC/MPTC ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା (ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ) ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା ପରେ, କୋରାପୁଟ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ସବ୍-କଲେକ୍ଟର) ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଥା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ।

'ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍' ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କୋଟିଆ, ଜମୁଛି ନେତା ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

କୋଟିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନ ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଉଚିତ୍: ଐତିହାସିକ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ
ସୁପରିଚିତ ଐତିହାସିକ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଥିବା କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୧ଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୮ଟି ଛୋଟ ଗ୍ରାମ (ଟୋଲା) ରହିଛି । ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 'କୋଟିଆ ଚଲୋ' ଅପେକ୍ଷା 'ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ' (କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା) ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଗିଲବି ସୀମାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆ:
୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଭାଜିତ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ (ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ଗିଲବି (Gilby) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସୀମା ସର୍ଭେରୁ ହିଁ ଏହି ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟଟି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ନକ୍ସା ତଥା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ତାଳମେଳ ନଥିଲା ।

କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁରାମ ମାଛ, ବିବାଦକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋଟିଆର ପରିଚୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ସୀମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଲିଉ ଗେମେଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟିଆ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ।

କୋଟିଆର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରଜତ କୁମାର ଖିଲ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହିପାରିବ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଜୟପୁରର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କୋଟିଆ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଭାଜନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ କୋଟିଆର ସୁରକ୍ଷା ନେବେ, ସେ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ବିଜେପି କହିଲା-'କୋଟିଆ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରହିଛି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ'

କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିବ ବିଜେଡିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ

'କୋଟିଆ ପାଇଁ ଲଢେଇ ନକରି ଆନ୍ଧ୍ର ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା', ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

TAGGED:

KOTIA ELECTION ISSUE KORAPUT
କୋଟିଆ ସୀମା ସମସ୍ୟା
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କୋଟିଆ
ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି
KOTIA POLITICS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.