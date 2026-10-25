'ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍' ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କୋଟିଆ; ଜମୁଛି ନେତା, ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼
ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଜଣ ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ (ZP) ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସିଏଚ୍ ଶାନ୍ତାକାର
Published : October 25, 2026 at 9:34 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଆ ସୀମାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଜଣ ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ (ZP) ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ୨୧ଟି ବିବାଦୀୟ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି, ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଜମୁଛି ନେତା ରାଜନେତାଙ୍କ ଗହଳି:
ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ, ସରକାରୀ ଚିଠିପତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ZPTC/MPTC ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା (ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ) ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା ପରେ, କୋରାପୁଟ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ସବ୍-କଲେକ୍ଟର) ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଥା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ।
କୋଟିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନ ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଉଚିତ୍: ଐତିହାସିକ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ
ସୁପରିଚିତ ଐତିହାସିକ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଥିବା କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୧ଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୮ଟି ଛୋଟ ଗ୍ରାମ (ଟୋଲା) ରହିଛି । ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 'କୋଟିଆ ଚଲୋ' ଅପେକ୍ଷା 'ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ' (କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା) ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଗିଲବି ସୀମାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆ:
୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଭାଜିତ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ (ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ଗିଲବି (Gilby) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସୀମା ସର୍ଭେରୁ ହିଁ ଏହି ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟଟି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ନକ୍ସା ତଥା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ତାଳମେଳ ନଥିଲା ।
କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁରାମ ମାଛ, ବିବାଦକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋଟିଆର ପରିଚୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସୀମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଲିଉ ଗେମେଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟିଆ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ।
କୋଟିଆର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରଜତ କୁମାର ଖିଲ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହିପାରିବ ।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଜୟପୁରର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କୋଟିଆ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଭାଜନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ କୋଟିଆର ସୁରକ୍ଷା ନେବେ, ସେ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ