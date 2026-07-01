ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅମିତ ଶାହ, ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଧାୟକ
ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 1, 2026 at 11:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେ ଦିନ ରାତିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ । ପରେ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । 3 ଦିନିଆ (3, 4, 5 ତାରିଖ) ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକାପର୍ଣ କରିବେ ।
ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ଶାହ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଲସିଂହା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରି ୧୭୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବେ । ଏହି ମେଗା-ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଦିନ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୫ ଜୁଲାଇରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । ବରଗଡ଼ରେ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଛି ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବରଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଗତି ଆଣିବ । ଧାନ ନଡ଼ାରୁ ଇଥାନଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖୁସି ଆଣିଦେବ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ । ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ରେ ଇଥାନଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୦୧୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ । ବରଗଡ଼ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ଆଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି ।
ବିଧାୟକ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ପାଖାପାଖି ୧୭୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ବରଗଡ ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗତ ୨୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୁସିର ବିଷୟ । ସେପଟେ ଆଗକୁ ସୁଗାର ମିଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛିନ୍ତି ।
ତେବେ ବରଗଡରେ ଧାନ ଉଠିବା ନେଇ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି । ଧାନର କିଣାରେ ସରକାର MSP ଦେବା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାମନାକୁ ଆସିଥିଲା । ସେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ଖରିଫ ଧାନ ଉଠାନ ବେଳକୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ତଥାପି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ଵିନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦାବି ନ ମାନିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ ଯୋଗାଯିବ ନାହିଁ: ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର