ନୂଆପଡା ବାଜିରେ କଂଗ୍ରେସ ଫେଲ୍, ତେଜିଲା ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ବଢୁଛି ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ।
Published : November 16, 2025 at 11:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଯାହା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ି 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସର ପକେଟ ଭୋଟ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୨ ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ।
ହେଲେ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଅର୍ଥାତ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଏକଚାଟିଆ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଧାସଳଖ ନହଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡାରେ ଘାସିରାମ ଏତେ ଭୋଟରେ ହାରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା । ଅଧିକାଂଶ ନେତାଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଉପକୂଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା କଂଗ୍ରେସକୁ ଚିତ ପଟାଙ୍ଗ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ କଣ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଭକ୍ତ ଦାଶଙ୍କୁ ଉପକୂଳିଆ ନେତା କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ।
ନୂଆପଡା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି । ବିଶେଷକରି କଂଗ୍ରେସ କଥା ଯଦି କହିବା ଏଥର ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ପୂର୍ବରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ତଥା ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଦବଦବା ଥିଲା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେବ ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା କଂଗ୍ରେସ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ମାତ୍ର 40,121 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲେ, ଯିଏ 1,23,869 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ପରାଜୟ ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଦାୟୀ ଥିଲା।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ସମେତ 40 ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ତାଲିକା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଦଳର ପ୍ରଚାର ରଣନୀତିର ଅଭାବ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ମତଭେଦ ଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ବିଫଳତା ଯୋଗୁ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ି 52 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା 12 ହଜାର ଭୋଟ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଏଥର ବିଜେପିର ପଦର୍ଶନ ଉପରେ ଯେତିକି ନଜର ନଥିଲା ସେତିକି ନଜର ରହିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ । କାରଣ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ଭୋଟ ଗଦା ହୋଇପଡେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ନବୀନ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ହୁଏତ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମନ ବଦଳିଯାଇପରେ ,ଭୋଟର ମାନେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲାନାହିଁ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବିଜେଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା କଂଗ୍ରେସ । ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ କଣ କରିବ ,ଆସନ୍ତା 2029 ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ,ଏବେଠୁ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ଭକ୍ତ ଦାସ କଳାହାଣ୍ଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ,ତେଣୁ ନୂଆପଡାରେ ଭକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ,କଂଗ୍ରେସ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ।
"ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏଆଇସିସି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ,ତାର ମୂଳ ଉଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ,ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହେବା ଭଳି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ," ବୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଦ୍ମାକର ଗୁରୁ ।
"ପରାଜୟ କାହିଁକି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଘାସିରାମ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୋଟ ପଳେଇଲା, ଆମେ ରଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା । ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଓଭେର କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହେଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ପଦର୍ଶନ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଆମେ ଗଲୁ ନାହିଁ।କଂଗ୍ରେସ ହାଇ କମାଣ୍ଡ ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ । ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଦାସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ।
"ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଫଳ ହେଲା । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନଃ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଜୋଗ ଥିଲା । ଭକ୍ତ ଦଶଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ । କଂଗ୍ରେସ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଘାସିରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ।କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡା କରିଛି । ବିଜେଡିର ଗଡ କୁହାଯାଉଥିବା ନୂଆପଡାରେ ଦଳ ବହୁ ପଛକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା।ନୂଆପଡାରେ ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା ଦଳ ଛାଡି ବିଜେପିକୁ ଚାଲିଗଲେ," ବୋଲି କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର ।
ସାଧାରଣତଃ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
