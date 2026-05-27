ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 3 ଦିନିଆ ABVP ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ
ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ABVP ଛାତ୍ର ନେତା ଆସନ୍ତା ୨୯ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 27, 2026 at 11:49 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ । ଆସନ୍ତା ୨୯ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସୋଆ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବିଭିପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ । ABVPର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ବିରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସୋଲାଙ୍କି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ABVPର ଛାତ୍ର ନେତା ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରାଯିବ l
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ଏବିଭିପି)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ୪୮୪ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏବିଭିପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆୟାମ ଗତିବିଧି ସହିତ ଯୋଡ଼ିତ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଭାଗ କରିବେ। ଏବିଭିପିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ।
ଏହି ବୈଠକରେ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାର୍ଯ୍ୟବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ସେବା, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ, ଗବେଷଣା, ଚିକିତ୍ସା, କୃଷି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଜନଜାତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ବିସ୍ତାରର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ।
ତିନି ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାତୀୟ ପରିଦୃଶ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୁବମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ, ସାଂଗଠନିକ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିସ୍ତାର ତଥା ସମସାମୟିକ ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ବୃହତ୍ ବିଚାରବିମର୍ଶ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏବିଭିପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସବୁ ରାଜ୍ଯରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ଯ କରାଯାଇଛି ।" ସେପଟେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବିଭିପି ଦାବି କରିଛି । ଛାତ୍ର ସମାଜ ସହ ଏବିଭିପି ସର୍ବଦା ରହିଆସିଛି କହିଛନ୍ତି ABVP ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ବିରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସୋଲାଙ୍କି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର