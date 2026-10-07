କାଲି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ, ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ BJDକୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଆସନ୍ତାକାଲି SIR ସହ MMDR ଆଇନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଓ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 7, 2026 at 10:34 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଗତକାଲି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ୮ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । SIR ସହ MMDR ଆଇନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଓ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା:
MMDR-୨୦୨୬ ସଂଶୋଧନ, SIR, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଓ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ବନ୍ଦରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେଲେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛି ଅର୍ଥାତ୍, ରାଜନୈତିକ ମତପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପଛରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଏକ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ଦ ଦାବି ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ଏହା କେବଳ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ, ନା ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ସମନ୍ୱୟର ସଙ୍କେତ, ତାହାର ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ବୈଠକ ପରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ରଣନୀତି ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମ୍, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆରଜେଡି ସମେତ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ବନ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ।
କଣ ବନ୍ଦ ଓ କଣ ଖୋଲା ରହିବ :
ବନ୍ଦ ସମୟରେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଅଟୋ ସମେତ ସାଧାରଣ ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅଦାଲତ, ବଜାର, ଦୋକାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ପରିସରରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ । ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦଳ, ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ଛାତ୍ର-ଯୁବ ସଂଗଠନ, ଓକିଲ ସଂଘ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସମୁଦାୟ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଜରୁରିକାଳୀନ ସେବା ଖୋଲା ରହିବ । ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦ ଡାକରା:
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦାବି, MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ । ମେଣ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ସେହିପରି SIRକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକା ଓ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହାସହ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି ।
ସିପିଆଇଏମ୍ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଯଦି ୮ ତାରିଖର ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ, ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ କଂଗ୍ରେସର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ
ସଂଶୋଧିତ ଫର୍ମ-୬କୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହୁଁ’: CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି ମାମଲାରେ ECI, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର