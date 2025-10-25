ETV Bharat / politics

ମୋହନ ସରକାରକୁ ୫୦୦ ଦିନ; ୧.୪୬ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ୩୩ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ, ୬୬ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରିଛି ୫୦୦ ଦିନ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ମିଳିଥିବା କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ?

ODISHA CABINET MEET
ODISHA CABINET MEET (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 8:54 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 9:25 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୋହନ ସରକାରକୁ ଆଜି ପୁରିଛି ୫୦୦ ଦିନ । ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବା ଏଚଏଲସିଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନୁମୋଦନ କମିଟି ବୈଠକ । ଉଭୟ ବୈଠକରେ ୧.୪୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଅନୁମୋଦିତ ୩୩ ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ୬୬ ହଜାର ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ । ବିକଶିତ ଓଡିଶା ୨୦୩୬ ଦିଗରେ ଏହା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ୫୦୦ ଦିନ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶର ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଓଡିଶାର ନୀତିର ଶକ୍ତି, ଶାସନର ଗତି ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଟି ଏବଂ ଇଏସଡିଏମ, ଏରୋସ୍ପେସ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ, ଆଇଟି ଏବଂ ଆଇଟିଇଏସ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ସ୍ପେଶାଲିଟି ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ, ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି, ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଆମୋନିଆ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ବିରଳ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ।"



ସନ୍ତୁଳିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ୧୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ନିବେଶ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୨ ତମ HLCA ବୈଠକରେ ୧,୪୧,୯୯୩.୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୨ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୪୯,୭୪୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀରେ ନୂତନ ଯୁଗର କ୍ଷେତ୍ରଗତ ନିବେଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । CESC ଗ୍ରୀନ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ ESDM ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବ । ACME ଅକ୍ଷୟ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ସବୁଜ ଆମୋନିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିବେଶ କରିବ । ଜିନ୍ଦଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବ ।



ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଲିମିଟେଡ଼ ୮୪ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶରେ କେମିକାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ସେଥିରେ ୩୬ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଅନୁଗୁଳରେ ଜିନ୍ଦଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୪୮୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ହେବ । ଏଥିରେ ୧୦୬୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ହିଣ୍ଡାଲ୍କୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀଜ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୦୫୧୭ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ୧୧୬୯ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରର ଏସିଏମଇ ଅକ୍ଷୟ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ୧୧୩୬ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ଏମୋନିଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୧୨୪୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ । ଏସିଏମଇ ଅକ୍ଷୟ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ୨୩୪୪.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ଏମୋନିଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିରେ ୧୫୨ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ODISHA CABINET MEET
ODISHA CABINET MEET (ETV Bharat)



ସେହିପରି ସିଇଏସସି ଗ୍ରୀନ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଇଏସଡିଏମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବ । ୪୫୦୫.୧୪ କୋଟି ନିବେଶରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସୋଲାର ସେଲ, କେମେଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାଟେରି ସେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୧୭୮୩ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୟୁପିଏଲ ଲିମିଟେଡ଼ ୪୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ୨୫୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କେମିକାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହିମାଦ୍ରୀ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଏନର୍ଜି ମେଟାଲ ଲିମିଟେଡ଼ ୨୬୦୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ୧୬୫୦ ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେମିକାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ।

ODISHA CABINET MEET
ODISHA CABINET MEET (ETV Bharat)



ସେହିପରି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୪୧ ତମ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । SWCA ୪୦୧୯.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଯାହା ୧୬,୫୯୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ବୈଠକରେ ମୋଟ ୨୧ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଅଧିକ କୁଶଳୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏହା ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରୁଛି । ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି । ଏହାକୁ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନକାରୀ କରୁଛି ।

ODISHA CABINET MEET
ODISHA CABINET MEET (ETV Bharat)



ଗତ ୫୦୦ ଦିନରେ "ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ - ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ, ଦୁଇ ପ୍ରଭାବ" ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ୧୨ ଟି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବୈଠକ ଏବଂ ୭ଟି HLCA ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଧାତୁ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ IT/ESDM ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ୭.୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ।୩୩୦ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪.୭ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ୭୬ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ୮ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଡ଼ଘଟିତ ହୋଇଛି । ୨.୦୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା-ସେଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୬୩ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : October 25, 2025 at 9:25 PM IST

