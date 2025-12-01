ETV Bharat / politics

ଓଡିଶାରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି 49 ବାଂଲାଦେଶୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସଦର ମହକୁମାରେ ପିଜି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି

ସୋମବାର ବେଶ ସରଗରମ ରହିଥିଲା ଗୃହ । ବାଂଲାଦେଶୀ, ଏସଏଚଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୋରଦାର ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଖୁସି ଖବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବକୁ ଯାଉଛି ।

ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 11:13 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 49 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏକ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 51 ଜଣ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ସରକାର ନୂଆପଡା ଫଳାଫଳ ପରେ ବିଳି ବିଲାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସଦର ମହକୁମାରେ ପିଜି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବାଂଲାଦେଶୀ ହଟାଓ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର-

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ, ଅଟକ ଏବଂ ତଡ଼ି ପାର ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ କମିଟି । ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଅଟକ ରଖିବା ପାଇଁ ୧୮ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ୨ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୧୭୬୮ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ୫୦ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ ଜରିଆରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ କାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ-

ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାତାର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଏତଦବ୍ୟତୀତ, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମନ୍ଵୟରେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରାଯାଉଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲୁରହିଅଛି ।

ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରେବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ-

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ, ଅଟକ ଏବଂ ଦେଶାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ "ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ' ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ଵିତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅକ୍ଷକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।



ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୦୨ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ୧୮ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର,ଏହିପରି ସମୁଦାୟ ୨୦ ଗୋଟି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ଯାଇଅଛି ଓ ଚିହ୍ନଟ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରଖାଯାଉଅଛ । ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ସମୁଦାୟ ୧୭୬୮ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି ।

ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା, ଭୁବନେଶ୍ବର -୨୪, ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା, କଟକ -୧୫, ବ୍ରହ୍ମପୁର-୦୬, ଗଞ୍ଜାମ-୦୧, କନ୍ଧମାଳ-୦୪, କୋରାପୁଟ -୦୧ । ଏହି ୫୧ ଜଣ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୯ଜଣ (ଭୁବନେଶ୍ବର-୨୪, ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା, କଟକ -୧୫, ବ୍ରହ୍ମପୁର -୦୬, କନ୍ଧମାଳ -୦୩, କୋରାପୁଟ -୦୧ )ଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୦୨ ଜଣ (ଗଞ୍ଜାମ -୦୧, କନ୍ଧମାଳ -୦୧) ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ନିଜକୁ ନାମରେ ଭାରତୀୟ Passport କାଗଜ ପତ୍ରଦେଇ ନିଜ ନାମ କରିନେଇଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦମା କରାଯାଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଅ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁରହିଅଛି ।

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ ବ୍ୟତୀତ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ (IB) ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାଖାର ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ତ‌ଥା ଏଫ.ଆର.ଓ/ .ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିରୀକ୍ଷକ / ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ମହା ନିରୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟବହାର , ନଗଦ, ଫାଣ୍ଟମ, ଆଲୋ, କଥା ଇତ୍ୟାଦି apps ବ୍ୟବହାର କରି, ଚାଲୁଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।"

ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ 5ମ ଦିନ-

ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସଦର ମହକୁମାରେ ପିଜି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି-

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର ,ଡାକ୍ତରଖାନା ,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତ ମାନର ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ରୋଗୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ,ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବରୁ ରୋଗୀ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଆଜି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି । ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁମେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ


ପିଜି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତିର ଲାଭ....
ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପିଜି ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରିବେ ଫଳରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫରାଲ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କାଟିବ । ପିଜି ଡାକ୍ତରମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚିବ । ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗୁ କମ୍ ବୋଝ- ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ପିଜି ଡାକ୍ତରମାନେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ମାମଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଉନ୍ନତ ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଜିବ । ରୋଗୀମାନେ ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ସାମଗ୍ରିକ ରୋଗୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ ।

ଏ ସରକାର ଏକ ଭାଷଣ ବାଜିର ସରକାର । ଗୃହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଇତ୍ୱହୀନ ଭାବେ ବିବୃତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପାଇଛୁ । ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସରକାର 5 ହଜାର ଡାକ୍ତର ପଦବୀ କଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢି କରିଦେଲେ, ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଅଧିକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବା ,ଡାକ୍ତର ସିଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଫଳରେ ସେ ଆଜି 5 ହଜାର ଡାକ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି । ସେକଥା କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ।ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉନ୍ନତ ମାନର ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । 6 ମାସ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନଥିଲା । ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାସ କଲା ପରେ ହାଉସ ସର୍ଜନ,ତା ପରେ ପିଜି କରିବ ପରେ ,ସୁପର ସ୍ପେସିଆ ଲାଇଜେସନ କରିବ । ସେହି ପିଜି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସଦର ମହକୂମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଫଳାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପୁରଣ କରିହେବ । ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିଶନ କରିହେବ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି ।

ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ସରକାର-

ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାରା ଦେଉଥିବା,ମହିଳାଙ୍କ ସାକ୍ଷରତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଯୋଜନା କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏପଟେ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ବିଭୂତ କରିଛି । ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମହିଳା shg ଠାରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ,ଋଣ ଠିକ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ,ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ।



ସେହି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ shg ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦଦ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ,ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।



ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଳିକ କହିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଖାଲି ଧୂଆଁବାଣ । ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥିଲେ।ହେଲେ ଯୋଜନା ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ବିଧାନସଭାର ମହିଳା କମିଟି ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ


ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏବେ ଡବଲ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବେଧଡକ ମହିଳା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଗୃହ କମିଟି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛୁ ହେଲେ ସରକାର ଶୁଣୁନହାଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାଶ ।



ସେପଟେ ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ । ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭଳି ମହିଳା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ହେଉ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥବା ସରକାର ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବୁଝିଯିବେଣି କି ନୂଆପଡାର ଝଟକା ବୋଧେ ଜୋରସେ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଳି ବିଳାଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମୁଲତବୀ । ବିନା କାରଣରେ ,ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ରଖି ଏଭଳି କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଟା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଏ ମାଗିବ ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ । ତେବେ ଏନେଇ ଥାନାରେ 21 ତାରିଖରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା fir କପି ଦେଖାଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଲେ fir କୁ ନେଇ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ ଦ୍ୱାରା କାଉଣ୍ଟର fir ହେଲା ଥାନାରେ ,24 ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଏହି ଘଟଣା ର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେଲା । ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ବିଧାନସଭାର ଗାରିମା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 7 ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବଜେଟର 39% ଅର୍ଥ; ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

CM MOHAN MAJHI
49 BANGLADESHI NATIONALS
STATEWIDE CRACKDOWN
BANGLADESHI REPATRIATED ODISHA
ODISHA ASSEMBLY WINTER SESSION

