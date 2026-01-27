କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡୁଛନ୍ତି ନେତା-କର୍ମୀ, ଦଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କି ?
ଗତ ଜାନୁଆରୀ 24ରେ 41 କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା । ଦଳ ଉପରେ ପଡିବ କି ପ୍ରଭାବ ? କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଦାବି ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବା କହିବା ଭୁଲ୍ ।
Published : January 27, 2026 at 1:54 PM IST
Odisha Congress ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ହଟ୍ଟଚମଟ ଲାଗି ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ମୋକିମଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ନିକଟରେ ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି 41 କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ନେତା କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡିବା ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ଏମିତି କିଛି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରେ ।
କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କି ?
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି । ଦଳର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିବା କଟକ ବାରବାଟୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଭୂମିକା, କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିଲେ 41 କର୍ମୀ, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କି ?
ଗତ ଶନିବାର କଂଗ୍ରେସର ୪୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଏ କରି ମୋକିମଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ମୋକିମ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପରେ ଦଳ ଉପରେ ପଡିବ କି ପ୍ରଭାବ ? ଏହାକୁ ନେଇ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା । ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରବି ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘କଂଗ୍ରେସ ପାଖାପାଖି ୨୭ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି ଦଳ । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ କମିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଦଳରୁ ବିଦା ହୋଇଥିବା କିଛି ନେତା ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ ।’
କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦଳ ଛାଡିଥିବା ନେତା ?
ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିଥିବା ନରେଶ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ହୋଇ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ତା ନକରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲିଭିଯିବ ।’
ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ବକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କି ?
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ଛାଡିଥିବା ନେତା କର୍ମୀ ।
‘ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି’
କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର । କିଏ ଦଳ ଛାଡିଦେଲେ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏହା କହିବା ଭୁଲ । ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି । କାହା ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିବା ପରେ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିବ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ଜିତି ଅଲଗା କଥା,କିନ୍ତୁ ଦଳ ଛାଡିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ।’
ଅନେକ ନେତା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଦର୍ଶାଇ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏହା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି । ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରବି ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ ଯେହେତୁ ମୋକିମ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଦଳରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅଛି, ଅନୁଗତ ଅଛନ୍ତି । ମୋକିମ ନୂଆ ଦଳ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ’ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର