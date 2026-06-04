ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ '୨୪ ମାସରେ ୨୪ ବିଫଳତା' ଗଣାଇଲା ବିଜେଡି, ଜବାବ ରଖିଲା ଶାସକ ଦଳ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ, ବିଜେଡି ସମାଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କ ୨୪ ମାସର "ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୪ ବିଫଳତା"ର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 4, 2026 at 8:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ପତନ ଓ ବିଜେପି ସରକାର ଉତ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଠିକ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଆଜିର ଦିନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ଗୌରବମୟ ଦିବସ କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା ଦାବିର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରଖିଛି ପୂର୍ବତନ ଶାସକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । 'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର'ର ଗତ ୨୪ ମାସର ବିଫଳତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବିଜେଡି । ସେପଟେ ବିଜେଡି ତାଲିକାର ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ ।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଜି ଜୁନ ୪ ତାରିଖ । ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବିଜେଡି । କିନ୍ତୁ ସିଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା । ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି, ନିବେଶ, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପି ସରକାରର ସଫଳତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ବିଜେଡି "ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର"ର ଗତ ୨୪ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୪ ବିଫଳତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ବିଜେଡି ଜାରି କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରର ୨୪ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୪ ବିଫଳତା:
- ୧. ମାତ୍ର ୧୮ ମାସରେ ୪୮,୭୯୮ଟି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଅପରାଧ ।
- ୨. ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ନମ୍ୱର ୧ ।
- ୩. ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ୱର ୧ ।
- ୪. ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ୱର ୨ ।
- ୫. ୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨,୨୯,୮୮୧ଟି ଅପରାଧ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଯାହା ୨୦୨୪ର ୨,୧୪,୧୧୩ ତୁଳନାରେ ୭.୩% ବୃଦ୍ଧି ।
- ୬. ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି - ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୯.୬%ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୭.୨% ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୭.୯% ।
- ୭. ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର ୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଫଡିଆଇ ଆସିଛି । ଯାହା ଦେଶର ମୋଟର ମାତ୍ର ୦.୦୦୯% ।
- ୮. JSW ଇଭି, ଆର୍ସେଲ ର୍ମିତ୍ତଲ ଷ୍ଟିଲ, ଏସ.ରାମ ଏନ.ରାମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ୱାରି ସୋଲାର, "ୱେଲସ୍ପନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ।
- ୯. ରପ୍ତାନୀ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ୨୦୨୨ରେ ୧୧ତମ ସ୍ଥାନରୁ ୨୦୨୪ରେ ୧୫ ତମକୁ ଖସିଛି ।
- ୧୦. ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ୨୦୨୨ରେ ୬ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରୁ ୨୦୨୫ରେ ୨୦ ତମକୁ ଖସିଛି ।
- ୧୧. ୨୩ଟି ପରୀକ୍ଷା ବିଫଳତା ଓ କେଳେଙ୍କାରୀ ।
- ୧୨. ୧୮ ମାସରେ ୧୮୫ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
- ୧୩. କୃଷି ବୃଦ୍ଧି ଅଧା ହୋଇଛି - ୭.୬%ରୁ ୩.୮% ।
- ୧୪. ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଇଛି - ୮.୭%ରୁ ୬.୧% ।
- ୧୫. ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଇଛି - ଏହା ୧୧.୫%ରୁ ୧୦% ହୋଇଛି ।
- ୧୬. ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ମୋଟ ପବ୍ଲିକ ଋଣ ୧.୩୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଯାହାର ୪୦% ଉଚ୍ଚ ସୁଧର ଖୋଲାବଜାର ଋଣ ।
- ୧୭. ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଛି - ୧.୭%ରୁ ୩.୫% ।
- ୧୮. ପ୍ରାଥମିକ ନିଅଣ୍ଟ ୧.୧%ରୁ ୨.୯%କୁ ବଢ଼ିଛି ।
- ୧୯. କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ୧୮.୧୯% ହ୍ରାସ ପାଇଛି - ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୧,୦୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୭,୦୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ।
- ୨୦. ୨୦୨୫-୨୬ ବଜେଟରେ ମାତ୍ର ୫୭% ଖର୍ଚ୍ଚ ।
- ୨୧. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟରେ ୪୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା କଟ କରାଯାଇଛି ।
- ୨୨. ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ୭.୨୨% ।
- ୨୩. ୨୮ଟି ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳ ।
- ୨୪. ଲୋକପ୍ରିୟ ନୂଆ-ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
'ଅପାରଗ ସରକାର ଆଣିଥିବାରୁ ଲୋକ ମନସ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି':
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁନ ୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ବିଜେପି ସରକାର ଗଢିବା ପାଇଁ ଜନାଦେଶ ପାଇଲା । ଏ ଫଳାଫଳ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ । ଜନସାଧାରଣ ସମେତ ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ । କିନ୍ତୁ ୨ ବର୍ଷ ବିଜେପି ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛି । ବିଜେପି ଜାଣିବା ଦରକାର ଜନସାଧାରଣ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି । ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଅପାରଗ ସରକାର ଆଣିଥିବାରୁ ମନସ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ହେଉ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ୨୪ ବର୍ଷ କହୁଥିଲେ ଓ ଏବେ ୧୫ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ବୁଲିବୁଲି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ବିଜେପି କହୁଛି । ବିଜେପି ଜାଣିନାହିଁ, ଜନତା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିସାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ବିରୋଧୀ ଚୁପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚୁପ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।
'ବିଜେପି ସରକାରରେ ବିକାଶ ବିନାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି':
ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଯେମିତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚୁପ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗତିକୁ ଗତି ମିଳିନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଗତିର ଅଧୋଗତି ହୋଇଛି । ସ୍ଥାଣୁତ୍ଵ ଓ ସରକାରର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଇତିହାସ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି । ବିକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ ଅପପ୍ରୟାସ ଲାଗି ରହିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଡବଲ ଶୋଷଣ, ଡବଲ କଷଣ, ଅନେକ ଧର୍ଷଣ ଓ କେବଳ ଭାଷଣ ହୋଇଛି ।"
ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ସମାଲୋଚନା:
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଲୟ ଓ ବିଜେପି ସରକାରର ଉଦୟକୁ ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଆଶା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ପ୍ରତିଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋୖଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହିଲେ, ନସରେ । ଓଡିଶା ଭଳି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବଜେଟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଦରବୃଦ୍ଧି, ବେରୋଜଗାର ସହ ଅଶାନ୍ତି ବଢିବଢି ଚାଲିଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।"
ଜବବା ରଖିଲା ଶାସକ ଦଳ:
ସେପଟେ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିତ୍ତୋର ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ । ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଜୁନ ୪ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡିଶାବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ନବୀନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ବିଗତ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ସହ ଅରାଜକତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଁଚିଲା । ଖଣି ଖାଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା । ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକଶିତ ଓଡିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଚାଷୀ, ମହିଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ମୋହନ ସରକାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି । ୨୦୨୯ ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ ଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ୨ ବର୍ଷ; ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ଗୌରବମୟ ଦିବସ : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର