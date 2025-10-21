ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ ?
ମୋଟ 19 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । 8 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 19 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ । ଗତକାଲି(20 ଅକ୍ଟୋବର) ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା । ଶେଷଦିନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ବୁଧବାର) ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 11ରେ ମତଦାନ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନୂଆପଡାରେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ 19 ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସମୁଦାୟ 35 ଗୋଟି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଉପଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା । ମୋଟ ୧୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
କିଏ କିଏ ଦାଖଲ କଲେ ନାମାଙ୍କନ ?
- ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ
- ବିଜେପିରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ
- କଂଗ୍ରେସରୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ
- ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ
- ବହୁଜନ ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟିରୁ ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି
- ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିରୁ ରାଜା ରାମ ସାହୁ
- ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଦଳରୁ ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା
- ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦଳରୁ ସୀତାରାମ ବେହେରା
- ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ 11 ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି
କିଏ ଭରିଲେ ସ୍ବାଧୀନରେ ନାମାଙ୍କନ ?
- ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ
- ଇ.ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା
- ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେହେରା
- କମଲ କୁମାର ଛତ୍ରିଆ
- ଭୁବନଲାଲ ସାହୁ
- ଲୋଚନ ମାଝୀ
- ଭୁଜବଳ ଆଡ଼ବଙ୍ଗ
- କିଶୋର କୁମାର ବାଗ
- ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ
- ନୀତା ବାଗ
- ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି
ନୂଆପଡାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଟିମ୍:
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନୂଆପଡାରେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି l ସେମାନେ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ବିନ୍ଦୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅତୁଲ୍ ପାଣ୍ଡେ, ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ଵ ସେବା ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବି.ଶଙ୍କର ଜୈସ୍ୱାଲ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୂସୁଦନ ଦାଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାଗତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ବିନ୍ଦୁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ l ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅତୁଲ ପାଣ୍ଡେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ l ସେହିପରି ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବି ଶଙ୍କର ଜୈସ୍ୱାଲ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ । ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l
