ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ ?

ମୋଟ 19 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । 8 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।

Nuapada By Election 2025
Nuapada By Election 2025
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 10:43 AM IST

Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 19 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ । ଗତକାଲି(20 ଅକ୍ଟୋବର) ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା । ଶେଷଦିନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ବୁଧବାର) ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 11ରେ ମତଦାନ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନୂଆପଡାରେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ

ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ 19 ପ୍ରାର୍ଥୀ:

ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସମୁଦାୟ 35 ଗୋଟି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଉପଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା । ମୋଟ ୧୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।

ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ
ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ
ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ

କିଏ କିଏ ଦାଖଲ କଲେ ନାମାଙ୍କନ ?

  • ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ
  • ବିଜେପିରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ
  • କଂଗ୍ରେସରୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ
  • ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ
  • ବହୁଜନ ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟିରୁ ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି
  • ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିରୁ ରାଜା ରାମ ସାହୁ
  • ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଦଳରୁ ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା
  • ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦଳରୁ ସୀତାରାମ ବେହେରା
  • ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ 11 ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି

କିଏ ଭରିଲେ ସ୍ବାଧୀନରେ ନାମାଙ୍କନ ?

  1. ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ
  2. ଇ.ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା
  3. ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେହେରା
  4. କମଲ କୁମାର ଛତ୍ରିଆ
  5. ଭୁବନଲାଲ ସାହୁ
  6. ଲୋଚନ ମାଝୀ
  7. ଭୁଜବଳ ଆଡ଼ବଙ୍ଗ
  8. କିଶୋର କୁମାର ବାଗ
  9. ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ
  10. ନୀତା ବାଗ
  11. ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି
ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ନୂଆପଡାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଟିମ୍‌:

ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନୂଆପଡାରେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି l ସେମାନେ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ବିନ୍ଦୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅତୁଲ୍ ପାଣ୍ଡେ, ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ଵ ସେବା ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବି.ଶଙ୍କର ଜୈସ୍ୱାଲ ।

ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୂସୁଦନ ଦାଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାଗତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ବିନ୍ଦୁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ l ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅତୁଲ ପାଣ୍ଡେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ l ସେହିପରି ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବି ଶଙ୍କର ଜୈସ୍ୱାଲ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ । ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l

ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

