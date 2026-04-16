ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ରେଲୱେ ବିଭାଗ ! ପ୍ରତିବାଦରେ ୧୦ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା
ରେଲୱେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 16, 2026 at 5:01 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 5:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ମୋଦି-ମୋହନ ସରକାର ସୁହିଆର । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦ କର । ଓଡିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜନକୁ ଦୁର୍ବଳ ନକରି ସମୃଦ୍ଧ କର ।" ଏଭଳି ଦାବି ଆଣି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ଜିଲେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ । ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟସଂଗତ ହକ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଅବହେଳା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 10ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶାଳ ଗଣ ଧାରଣା ।
୧୦ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା-
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନ ଅଫିସ ସମୁଖରେ ୧୦ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗଣଧାରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧ ଦଳମାନେ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ସିପିଆ, ସିପିଆଇ (ଏମଲ), ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଲିବେରେସନ, ଏନସିପି, ଆରଜେଡି, ସମତାକାନ୍ତି ଦଳ ।
କଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ?
ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ୱାଲଟିୟର ରେଳ ଡିଭିଜନକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଅ । ପାଲାସା–ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ରେଳ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାତିଲ୍ କରାଯାଉ । ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ରେଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସରକାର । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ । ରେଳ ରାଜସ୍ୱ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତା’ର ନ୍ୟାୟସଂଗତ ହକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
ଏହାସହିତ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ସିଜିଏମଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଚେତାବନୀ-
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା । "ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନକୁ ଦୁର୍ବଳ ନକରି ସମୃଦ୍ଧ କର । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ," କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଗଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ସିପିଆଇଏମ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ରେଡି କହିଛନ୍ତି, "ରେଲୱେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ ହେବ । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର । ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି । ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ।"
ବିଜେପି ସରକାରର ଜନ ବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ । ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ନମିଳିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ । ଆଗକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଲେ ଆମର ରେଳ ଲାଇନ ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁ ଏହା ଆମର ଦାବି ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏସବୁ ଜୋନ ରହୁ । ସମୟ ଆସିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଗତବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନୂତନ ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳପଥ (SCoR- ଯାହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ,ବିଶାଖାପାଟଣା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିବ । ୱାଲଟାୟାର ECoR ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନ ନୂତନ, ECoR ସହିତ ରହିଛି । ପୁରୁଣା ୱାଲଟାୟାରରେ ଏହା ପରିସର ଭିତରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ।
ସେହିପରି ୫୦ କିମି ପଲାସା-ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ସେକ୍ସନ୍ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ (ECoR) ରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା (SCoR)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ୭ଟି ଷ୍ଟେସନ - ପଲାସା, ସୁମ୍ମାଦେବୀ, ମଣ୍ଡାସା ରୋଡ୍, ବାରୁଭା, ସୋମପେଟା, ଝାଡୁପୁଡି, ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ - ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଜୋନରେ ଅଛି ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି । 3ଟି ଡିଭିଜନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡା ଡିଭିଜନକୁ ନେଇ ଏହା ଚାଲିଛି ।
