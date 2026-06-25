Photo Gallery: ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ସମୟର ଝଲକ
ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଶେଷରେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ । ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା । (Former IAS officer Sujatha Raut Karthikeyan formally joined BJD)
Published : June 25, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 2:30 PM IST
Last Updated : June 25, 2026 at 2:30 PM IST