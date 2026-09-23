Explainer: ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ, କାହିଁକି ଚୀନ୍-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ତାଇୱାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ କିପରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତା’ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିବ। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 23, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 5:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରୁ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରିବ।
ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ତାଇୱାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଏହା ସହିତ ନଭେମ୍ବରରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ବଢ଼ାଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଦୁଇ ନେତା ଶେଷଥର ପାଇଁ ମେ’ ମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବେଜିଂ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳିଯାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଦେଶ ଭିତରେ ଜୀବନଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚୀନ ସହ ଆଉ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଂଘାତକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସହଜରେ ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଦେଶ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଦା ଓ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତତା ହାସଲ କରିବା ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
September 21, 2026
- ରାଜକୀୟ ଆୟୋଜନ
ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ଆଲୋଚନାର ସ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରୁଛୁ। ଚୀନ୍ ସହ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ବୋଧହୁଏ ସେତେ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ସହ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଏବଂ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।”
ଏକ ବିରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ୱାଶିଂଟନ ବାହାରେ ଥିବା ସାମରିକ ବିମାନବନ୍ଦର (Joint Base Andrews)ରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଲେଡି ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଗସ୍ତରେ ରାଜକୀୟ ଆୟୋଜନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ, ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପେଙ୍ଗ୍ ଲିୟୁଆନ୍ଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏହା ପରେ ଗୁରୁବାର Rose Gardenରେ ସାମରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ସାଉଥ ଲନ୍,ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲୋର ଏବଂ ରୋଜ ଗାର୍ଡେନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମାରୋହରେ ଆମେରିକା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସମସ୍ତ ଶାଖାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ୪୭୯ ଜଣ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ସାମରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହାର ଶେଷରେ ଏକ ସାମରିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ B-2 Spirit ଏବଂ ଚାରିଟି F-22 Raptor ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜକୀୟ ରାତ୍ରିଭୋଜ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ରଏଟର୍ ଅନୁସାରେ, ଏହି ରାତ୍ରିଭୋଜର ଅତିଥି ତାଲିକାରେ ଆମାଜନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍, ଗୁଗୁଲ୍ର CEO ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, OpenAIର ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍, Appleର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟିମ୍ କୁକ୍, Teslaର CEO ଇଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ Nvidiaର CEO ଓ ସଭାପତି ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଭଳି ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚା’ ଆସର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ପରିଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାପତ୍ର ଏବଂ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ଭଳି ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦଲିଲ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି।
🇨🇳🇺🇸 At the invitation of President Donald J. Trump, President Xi Jinping will pay a state visit to the United States from Sept. 23 to 25. During his visit, President Xi will have in-depth exchange of views with President Trump on major issues concerning bilateral ties and world… pic.twitter.com/FAFwj3rixI— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) September 21, 2026
- ଆଲୋଚନା: କେଉଁଠି ସହମତି, କେଉଁଠି ମତଭେଦ ?
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଏହି ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ରାଜକୀୟ ଆୟୋଜନ ବୈଠକର ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବ କି? କାରଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାର ସଫଳତା ଶେଷରେ ଏହାର ପରିଣାମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ।
କାନାଡା ଭଳି ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ପ୍ରତି ନରମ ହେଉଥିବା କେତେକଙ୍କ ମତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଚୀନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମେରିକା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାରକୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୂରି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ରେଆର୍ ଆର୍ଥ ମିନେରାଲସ୍ ଉପରେ ଚୀନ୍ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସତର୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ବୈଠକକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଶା ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦେଶ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପରେ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୁଝାମଣାକୁ ବଢ଼ାଇବେ।
ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ, ଫି’ ଓ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ାଇବାରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ।
ଚୀନ୍ ରେଆର୍ ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ନିଜର ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ଚୀନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଆମଦାନି ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ କମାଇବା ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା।
ଆମେରିକା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଖଣିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପରିଶୋଧନ କ୍ଷମତାର ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଚୀନ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି।
ନେତାଦ୍ୱୟଙ୍କ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରି ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଜେମିସନ୍ ଗ୍ରୀର୍ ଏବଂ ଚୀନ୍ର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ଲିଫେଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ସହମତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ପାଇଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।
ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ AI ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ “notification mechanism between the two countries” ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି।
AI ଆଲୋଚନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବେ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି।
ଚିପ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଆମେରିକା ଏବେ ବି ଆଗରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇ AI ମଡେଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରତା କମାଇ ଆସୁଛି, ଯାହା Global Southର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ଏହାକୁ ରଣନୀତିକ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭାବେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଚୀନ୍ ନିଜ AI ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଇୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତତା ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ତାଇୱାନ ବେଜିଂ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚୀନ୍ ତାଇୱାନକୁ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦାବି କରେ। ଆମେରିକାର ତାଇୱାନ ସହ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଇୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୪ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜକୁ ୱାଶିଂଟନ ପାଇଁ ଏକ “very good negotiating chip” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ନେତା “ଚୀନ୍–ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ” ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
- ସି–ଟ୍ରମ୍ପ ବୈଠକରେ ଭାରତ କ’ଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ?
ଭାରତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କିପରି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଘନିଷ୍ଠ ନଜର ରଖିବ।
ଭାରତ ଚୀନ୍ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁ ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହର ବିଷୟ ହେବ ନୂଆକରି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା Lindsey O. Graham Sanctioning Russia lawକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ ଆମଦାନି କରୁଥିବା ଚୀନ୍, ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିଛି।
ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ଚୀନ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ଭବତଃ ସତର୍କତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ଆଇନକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସଙ୍କେତ ମିଳିପାରେ।
ଭାରତ ପାଇଁ AI ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଚୀନ୍ ଓ ଆମେରିକୀୟ ମଡେଲରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜ ପାଇଁ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ନଜର ରଖିବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମେ’ ୨୦୨୬ରେ SCMCF(Strategic Critical Minerals Cooperation Framework)ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ତେଣୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନିରାଲସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନିରାଲସ୍ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ସି–ଟ୍ରମ୍ପ ବୈଠକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ଓ ଭୂ-ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋଚନାର ସ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏହା ସହଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାର ଦେବ, ଯାହା ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ବିବିଧୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।