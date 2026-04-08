OPNION: କଥା ହେବ କି ଇରାନ ? କିଏ ଜିତୁଛି ଏବଂ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପାଉଛି ?
ଇରାନ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛି । କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି, ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଗତିଶୀଳତା ଇରାନ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ବଢ଼ାଉଛି ।
Published : April 8, 2026 at 4:20 PM IST
ଇରାନ କ’ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟଥା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି । ଏକ ସାମରିକ ମୁକାବିଲା ଭାବେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଏକ ଜଟିଳ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ କାହା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ କାରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ । ଯଦିଓ କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ: ସମାଧାନ ବିନା ଶକ୍ତି
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମେରିକା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପରମାଣୁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ରୋକିବା । ତଥାପି, ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ତାହା ଏକ ଗଭୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ୱାଶିଂଟନ ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରି ଏବଂ ସାମରିକ ଚାପ ବଜାୟ ରଖି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଙ୍କେତ ଅସଙ୍ଗତ ରହିଛି । କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଜାରି କରାଯାଏ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟପଟେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ।
ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପଥ ନାହିଁ । ଏହା ଇରାନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ କିମ୍ବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି ।
ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭିଏତନାମ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇରାକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସମାନ ପରିଚିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସାମରିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, କୌଣସି ରଣନୈତିକ ସମାଧାନ ମିଳିନାହିଁ ।
ଇରାନର ଗଣିତ: ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଲାଭ
ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଇରାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଦି ଇକୋନୋମିଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏବେ ବି ଦୈନିକ 2.4ରୁ 2.8 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରୁଛି । ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ସ୍ତର । ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରପ୍ତାନିରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛି ।
ନିରନ୍ତର ସାମରିକ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି । ଏହାର ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ନେଟୱାର୍କ, IRGC (ଇରାନୀ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଗାର୍ଡ) ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ କଟକଣାକୁ ଏଡ଼ାଉଥିବା ଜଟିଳ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଲୋଚନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ଇରାନ ପାଇଁ, ସମୟ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ: ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ
ଏହି ସଂଘର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ । ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ । ଇରାନ ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି।
ଅନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୈଳ ରପ୍ତାନିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇରାନୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ତେହେରାନକୁ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଲାଭରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଆଧୁନିକ ସଂଘର୍ଷରେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭୂମି ଦଖଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ।
ଚୀନ୍ର ଗଣିତ: ରଣନୈତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଏକ ମୁକାବିଲାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ, ଚୀନ୍ ମାପିଚୁପି ଏକ ସଂଯମ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଚୀନ୍ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ୱାଶିଂଟନର ଏକ "ରଣନୈତିକ ଭୁଲ" ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଏସିଆରୁ ଆମେରିକାକୁ ବିଚଳିତ କରିବ ଏବଂ "ଆମେରିକୀୟ ପତନ"ର କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ ।
ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେଉଛି । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପରୋକ୍ଷ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନୀ ତୈଳ ରପ୍ତାନିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କ୍ରୟ କରୁଛି । ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ନେଟୱର୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାରବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଯାହା ଇରାନକୁ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ତେଲ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି । ଏହା ବିପୁଳ ରଣନୈତିକ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରିଛି । ଯେକୌଣସି ଏକ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିଛି । ବେଜିଂ ପାଇଁ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁଯୋଗ।
କ'ଣ ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ଆଲୋଚନା ନକରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ?
ଚୀନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନାର ବିରୋଧ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲାର ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ । ତଥାପି ଇରାନକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଚୀନ୍ ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ।
ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ଚୀନ୍ର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରେ । ଏହା ଆମେରିକାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ନିୟୋଜିତ ରଖେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଦିଏ । ଏହା ସହିତ, ଏହା ଅନିୟମିତ ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଜବୁତ କରେ ।
ତେଣୁ, ଚୀନ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ । ଏହାକୁ ଇରାନର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ପରିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ।
ଇସ୍ରାଏଲର ପରିସ୍ଥିତି: ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ଲାଭ
ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ରଣନୈତିକ ସ୍ତରରେ, ଇସ୍ରାଏଲ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ଘାଟି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍ସି ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି ।
ତଥାପି, ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ଚିତ୍ର କମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଇରାନର ପ୍ରକ୍ସି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଅନେକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ସଂଘର୍ଷର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରୁଛି ।
ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଲେବାନନରୁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ଏକାଧିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତେଣୁ, ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରଣନୈତିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫଳାଫଳ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ।
ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ: ଏକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି
ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତା । ଏହାର ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୈତିକ, ସାମରିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନେତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ।
ପରିବହନ ସ୍ତରୀଭୂତ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ପ୍ରାୟତଃ IRGC (ଇରାନୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ) ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଅନେକ ଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଜଟିଳ ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟେ ।
ଏହି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନେଟୱର୍କ ଅନୁକୂଳିତ ହୁଏ । ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଯାହା କେବଳ ଚାପରୁ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ ।
ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେକୌଣସି ବାଧା ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ । ଉପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ର ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
"ଚୀନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର" ଏଥିରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ସ୍ତର ଯୋଡ଼େ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଏହାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ । ଏହା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ବିଜୟ ଆଉ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ବିଷୟରେ ।
ନିଷ୍କର୍ଷ: ଆଲୋଚନା ଉପରେ ରଣନୈତିକ ଲାଭ
ଇରାନ ଆଲୋଚନା କରିବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ନ ବୁଝି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆମେରିକା ଏକ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭାବ ଅଛି ।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଚାପ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇଛି ଏବଂ ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛି । ଚୀନ୍ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷରୁ ଲାଭ ପାଉଛି । ଇସ୍ରାଏଲ କୌଶଳଗତ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରଣନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ।
ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାମରିକ ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ । ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଲାଭ ବଜାୟ ରଖିବା ।
(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)
