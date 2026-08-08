ETV Bharat / opinion

Analysis | ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ !

ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭା ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସଫଳ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପ୍ରଫେସର ଆପ୍ପା ରାଓ ପୋଡିଲେଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

WORLD CLASS COMPANIES FROM INDIA
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭା ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସଫଳ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 7:37 PM IST

|

Updated : August 8, 2026 at 8:16 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଲମ୍ବିଆରୁ ଭାରତର ୫ ଜଣ କିଶୋର ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ପଦକ ନଥିଲା। ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ; ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମାରକ।

ଜୁଲାଇ ୫ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୫୬ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍‌ରେ ଭାରତର ୫ ଜଣିଆ ଦଳ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ଭାରତକୁ ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, କାଜାଖସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଇୱାନ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି।

ଏହି ସଫଳତା ଅସାଧାରଣ। ୮୫ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ୩୮୧ ଜଣ ସବୁଠାରୁ ମେଧାବୀ ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇଟି କଠିନ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟିଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ସଫଳତା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଟାଟା ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଥିବା ହୋମି ଭାଭା ସେଣ୍ଟର ଫର ସାଇନ୍ସ ଏଡ୍ୟୁକେସନ୍ (HBCSE) ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କରିଆସୁଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟର ଏହା ଫଳ। ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକ କଠୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଛି।

ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପଦକ ସହ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପଛରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିଛି। HBCSE ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୬୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସ୍ତରର ଗବେଷଣା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମାତ୍ର ୩୨ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ରହିଯାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଶରେ ଧରି ରଖିବାରେ ସମାନ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ।

ଏହି ବିରୋଧାଭାସ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ; ଭାରତ କି ନିଜର ବିଶାଳ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ?

  • ପ୍ରତିଭା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ନୁହେଁ

ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍କର୍ଷ ସହ ସମାନ କରାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିଭାର ପରିସର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ। ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି ଦେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ସହ ସୃଜନଶୀଳତା, କୌତୂହଳ ସହ ଶୃଙ୍ଖଳା, କଳ୍ପନା ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରତିଭା ନା ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନା ସମୃଦ୍ଧି ଆଣେ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବୈଷୟିକ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ କାହାରୋ ମନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ମାପ କେବଳ ଏହା କେତେଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ; ବରଂ କେତେଜଣ ଉଦ୍ଭାବକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି।

  • ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଉଦ୍ୟମିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନ ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣାକୁ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ବଢ଼ାନ୍ତି। କୌଣସି ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍‌ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ୧ ବିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏବଂ ଏହା ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ରହିଲେ, ତାହାକୁ ‘ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ’ କୁହାଯାଏ।

ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ନବସୃଜନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫଳତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଉଦ୍ୟମିତା ପରିବେଶର ଶକ୍ତିର ସଙ୍କେତ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।

  • ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଯାତ୍ରା

ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ୧ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍ ଉଦ୍ୟମିତାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଧାର ଓ UPIର ବିସ୍ତାର, ଉନ୍ନତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସଚେତନ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଫିନ୍‌ଟେକ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ସହ ଉଚ୍ଚମାନର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।

WORLD CLASS COMPANIES FROM INDIA
Bikers carrying out a rally waving Indian flags and balloons during an awareness rally in Kolkata (AP)
  • ଭାରତୀୟ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଉଛି ଦେଶର କ୍ଷମତା

ଅନେକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶୀୟ ପ୍ରତିଭା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଗଢ଼ିପାରେ। ଫିନ୍‌ଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ Zerodha, ନିଥିନ୍ ଓ ନିଖିଲ୍ କାମାଥ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ରୋକରେଜ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ରିଟେଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ନିଜସ୍ୱ ପୁଞ୍ଜିରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି।

Pine Labs ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ କମର୍ସ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି। Nykaa, ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନାୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଓମ୍ନିଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ବ୍ୟୁଟି ରିଟେଲ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି। ସେହିପରି Lenskart ମଧ୍ୟ ଚଷମା ବଜାରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି।

କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭିତ୍ତିକ Sarvam AI ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ GenAI ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାଷା ମଡେଲ୍ ଓ ସ୍ପିଚ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକଶିତ କରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ Innovaccer ଭଳି କମ୍ପାନୀ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଉନ୍ନତ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି।

ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଦେଶୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି।

  • ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭା ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳ

ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି, ଭାରତର ଉଦ୍ୟମିତାର ସଫଳତା ବିଦେଶରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭୂତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବିଦେଶରେ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ୯୬ଟି ବିଲିୟନ୍-ଡଲାର ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲ୍, ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରିଟେନ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ Perplexity AI ମଧ୍ୟ ରହିଛି। IIT ମାଦ୍ରାସ୍‌ର ସ୍ନାତକ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏହାର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏହା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକାଶ ପାଉଥିବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

Databricks, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ୧୦୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ, AI ଓ କ୍ଲାଉଡ୍ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ହୋଇଛି। Glean, ଅରବିନ୍ଦ ଜୈନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। Mercor ମଧ୍ୟ AI-ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି।

ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି; ସେମାନେ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେତିକି ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ପ୍ରବାସୀ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଉତ୍ସରେ ପରିଣତ କରିଛି।

  • ପ୍ରତିଭା କାହିଁକି ଭାରତ ଛାଡ଼ୁଛି ?

କେବଳ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୪୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଭେଞ୍ଚର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ରେ ନିବେଶ କରେ। ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର। ବିପୁଳ ଝୁମ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଞ୍ଜିର ଉପଲବ୍ଧତା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ।

ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଓ MIT ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରି ନବସୃଜନ ପରିବେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗବେଷକ, ନିବେଶକ, ମେଣ୍ଟର୍ ଓ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନେ ସହଜରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଠାରେ ନିୟମାବଳୀ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ, ଷ୍ଟକ୍-ଅପ୍ସନ୍ ନୀତି ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକ ସହଜ।

ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଉଦାହରଣ। ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେରିକା ପରେ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚୀନ୍‌ର ଅଧିକାଂଶ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଚୀନ୍ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଶରେ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରୂପ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ନିଜର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଏବେ ବି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛି।

  • ଅଭାବ କେଉଁଠି ?

ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନେଇ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭୂତ CEOମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ କର୍ପୋରେସନ୍‌ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଗବେଷକମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାରରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରେ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି।

  • ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଛି !

ଭାରତ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଶିଖୁଛି। ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସଫଳ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଦୂରତା ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ନବସୃଜନ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏବେ ବି ଅଧିକ।

  • ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଂସ୍କାର

Start-up India, Atal Innovation Mission, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍‌କ୍ୟୁବେଟର୍ ଏବଂ Digital India ଭଳି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଉଦ୍ୟମିତା ପରିବେଶକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ।

୧. ବିଶେଷକରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର୍, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ R&D ନିବେଶକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

୨. ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନବସୃଜନ ଓ ଉଦ୍ୟମିତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫିସ୍, ଇନ୍‌କ୍ୟୁବେଟର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର।

୩. ଦେଶରେ ବୃହତ୍ ଘରୋଇ ଭେଞ୍ଚର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ପୁଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

୪. ସରଳୀକୃତ ନିୟାମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ନବସୃଜନରେ ଦେଇପାରିବେ—ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

୫. ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବା, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇସେନ୍ସିଂକୁ ସହଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

୬. ଶେଷରେ, ଭାରତକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବାସୀ ସମୁଦାୟର ସକ୍ରିୟ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫଳ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭୂତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମେଣ୍ଟର୍, ନିବେଶକ ଓ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଭୂମିକା ନେଇ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ।

WORLD CLASS COMPANIES FROM INDIA
Indians who won gold medals in International Physics Olympiad in Columbia (ETV Bharat/International Physics Olympiad)
  • ଭାରତକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକୃତ ‘ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ’

ପାଞ୍ଚଟି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରନ୍ତି।

ଭାରତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ପ୍ରବାସୀ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଉତ୍ସ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଏବେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭା କେବଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ନ ହୋଇ, ନିଜ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟବାନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିବ।

ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରତିଭା ସମୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା, ପ୍ରଚୁର ଝୁମ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଞ୍ଜି, ଦୂରଦର୍ଶୀ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ, ସେମାନେ କେବଳ ମେଧାବୀ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ମେଧାବୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିବେ।

ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍‌ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ଦୌଡ଼ରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଭାରତ ପାଇଁ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜାତୀୟ ସଫଳତା ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଘୋଷଣା: ଆୱାମୀ ଲିଗ୍‌କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି କି ?

(Disclaimer: ପ୍ରଫେସର ଆପ୍ପା ରାଓ ପୋଡିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

Last Updated : August 8, 2026 at 8:16 PM IST

TAGGED:

INDIAN TALENT
INDIAN STARTUPS
GLOBAL INDIAN ENTREPRENEURS
WORLD CLASS COMPANIES FROM INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.