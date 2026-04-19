Analysis: ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କାହିଁକି ହେବା ଉଚିତ?
Published : April 19, 2026 at 8:44 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଛୋଟ ନଦୀ, ନାଳ ଏବଂ ବଡ଼ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଜଶପୁର, ବଳରାମପୁର, ଅମ୍ବିକାପୁର, ସୁରଜପୁର ଆଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରୁଥିବା ବିଷୟଟି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ବନାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ତଥାପି ପାଣିର ଅଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେଆଇନ ଜଙ୍ଗଲ କଟା, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜବରଦଖଲ ଏବଂ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାରଣରୁ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଳାଭାବର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ।
ଆସନ୍ତୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ୧,୨୦୦ ମିମି ରୁ ୧,୪୦୦ ମିମି (ପ୍ରାୟ ୫୦-୫୫ ଇଞ୍ଚ) ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତିୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ବର୍ଷାର ୮୦-୮୫% ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଇଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ପରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ବହୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତଥାପି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରି ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ।
ପ୍ରଚୁର ଜଙ୍ଗଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏକ ଜଳ-ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି
ବନ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା ଭଳି ଜଳ-ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ବର୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମାଟିରେ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ନାଳ ଓ ଛୋଟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଛତିଶଗଡ଼ର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତା କାହିଁକି ନୁହଁନ୍ତି? ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଙ୍ଗଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏକ ଜଳ-ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି?
ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବରଦାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଭିଶାପର ପ୍ରଥମ ଦିଗ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଜଙ୍ଗଲ କଟା। ଖଣି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବେଆଇନ ଖନନ ପାଇଁ... ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଶିକାର ହେଉଛି।
ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ ଏବେ ଗଛ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପୁରୁଣା ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କଠୋରତା କିମ୍ବା କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଦିବାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗଛ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଅଧିକ ଗଛ କାଟିବା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖରାଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଲଭ ଗଛ, ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କଟାଯାଉଛି। କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଏପରି ନଥିଲା।
ଯେମିତି ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେମିତି ଜଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାଣି ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ଜଙ୍ଗଲ ଉଚ୍ଛେଦ କାରଣରୁ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣାଗୁଡିକରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି । ପର୍ବତ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉର୍ବର ମାଟିକୁ ନଦୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
ଦ୍ଵିତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜବରଦଖଲ। ନାଳ ଏବଂ ଛୋଟ ନଦୀ ଭଳି ଜଳପଥଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା କାରଣରୁ, ଲୋକମାନେ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀ ଏବଂ ନାଳଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ବନ୍ୟାପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜଳପଥରେ ପ୍ରବଳ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ନଦୀର ଏକ ଅଂଶକୁ କବଜା କରି, ତାହାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସହରୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଖିଲା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ସରକାର ଏପରି ଏକ ଆଇନ ଆଣି ଏହି ଜବରଦଖଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବେଆଇନ ଭାବେ କବଜା କରିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରିବେ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶୁଖିଲା ଜଳପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ସହଜରେ କବଜା କରାଗଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ନିୟମିତ (regularize) କରାଗଲା।
କଂକ୍ରିଟର ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଜମି ଭିତରକୁ ଶୋଷି ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି
ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ପରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଶୁଖିଲା ନଦୀ ଏବଂ ନାଳର କୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରି ରଖିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନୂଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ସହରଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ଏତେ ଘଞ୍ଚ ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ, ସହରୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପୁରୁଣା ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଟୁମାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଂକ୍ରିଟର ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଜମି ଭିତରକୁ ଶୋଷି ହେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏକ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ଖଣି ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ବିଳାସପୁର, ରାୟପୁର, ରାୟଗଡ଼ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି।
ଭାରୀ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କାହିଁକି? ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପରି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ଓ ନର୍ମଦା ନଦୀର ଜଳଗ୍ରହଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବିରାଟ ଭୂଭାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମାଜର ପାରିସ୍ଥିତିକ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସଙ୍କେତ, କାରଣ ଏହା 'ପାରିସ୍ଥିତିକ କର୍କଟ' (ecological cancer) ର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବନ ସଂରକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ପରିବେଶର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପଦକୁ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ର ସମାଜ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତେବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିବ?
କଣ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ଏବେ, ଯଦି ସରକାର ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଜଳ ପାରିସ୍ଥିତିକ ତନ୍ତ୍ରର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ନଦୀ, ନାଳ ଏବଂ ଛୋଟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ଏକ 'ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ମାନଚିତ୍ର' ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍ସ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜଳଗ୍ରହଣ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ପରେ, ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀର କ୍ଷୟ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ତତଃ ୨୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 'ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଡାଟା' କିମ୍ବା ସଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏବଂ ତଥ୍ୟର ତୁଳନା ସରିବା ପରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଧିସୂଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅନ୍ତତଃ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ନଦୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ନାଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଥିରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଖିଲା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଳ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନର ପ୍ରାକୃତିକ ଚକ୍ରକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାଳ (ସେକୁଆ), ଅର୍ଜୁନ, ସୀତା, ଅଶୋକ ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନଦୀ ଏବଂ ନାଳ କୂଳରେ କୃଷି-ବନୀକରଣ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏବଂ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଉଭୟ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପାରିସ୍ଥିତିକ ତନ୍ତ୍ର, କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବ । ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଏପରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ।
