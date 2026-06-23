OPINION : UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା - ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ତାଳମେଳର ଅଭାବ
UPSC ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଓ ପୁଣିଥରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମନ୍ୱୟ କରି ସବୁ ଶାଖାର ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭି. ଗୋପାଳ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : June 23, 2026 at 6:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: UPSCର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୪ ମେ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଢାଞ୍ଚା ଓ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମାଲୋଚନା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେ UPSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଠିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଏହି ଆଧାରରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏଭଳି କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଇତିହାସକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୧୯୪୭ରୁ ୧୯୭୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ରହୁଥିଲା। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ UPSC ଶ୍ରୀ କୋଠାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଭାରତରେ ୧୦/+୨/+୩ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ କୋଠାରୀ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମନ୍ୱୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ୧୯୭୯ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛାଣି ବାହାର କରିବା। ୧୯୮୦ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୮୯,୨୨୭ ଜଣ ଆବେଦକଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଏକ ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।
୧୯୭୯ରୁ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ୩୦୦ ମାର୍କର ଏକ ବୈକଳ୍ପିକ ବିଷୟ (Optional Paper) ଥିଲା, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା; ଏକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିବା କ୍ଷମତା, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସହ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା।
ଏହା ସହ ୧୫୦ ମାର୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ (General Studies) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା ଓ ରୁଚିର ବ୍ୟାପକତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା।
ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ିଥିବା ଏକ ବିଷୟକୁ ବୈକଳ୍ପିକ ଭାବେ ବାଛି ତାହାର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି।
ବୈକଳ୍ପିକ ବିଷୟର ସୀମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କଠିନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୈକଳ୍ପିକ ବିଷୟର ଗୁରୁତ୍ବ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତତା ଉପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା।
କୋଠାରୀ କମିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯେ UPSC ସଦା ସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରରେ ସେହି ଅନୁରୂପ ବିଷୟ ବାଛୁଥିଲେ। ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ।
୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଆଲାଘ କମିଟି ମତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା (aptitude)କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କମିଟି ଏପରି ଏକ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷାର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈକଳ୍ପିକ ବିଷୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସହ ଏକ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ (CSAT) ରହିବ, ଯାହାରେ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତା, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷମତା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।
ଏହି କମିଟି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କଠିନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଳିଥିବା ମାର୍କକୁ ଅନ୍ତିମ ମେରିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉ। ସରକାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ନିରବ ରହିଥିଲେ।
୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଏସ୍.କେ. ଖାନ୍ନା କମିଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ “ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ” ନାମ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ୨୦୧୧ରେ ଏହି ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ବୈକଳ୍ପିକ ବିଷୟକୁ ବିଲୋପ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା।
ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଥିଲା ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ (General Studies Paper-I), ଯେଉଁଥିରେ ମାନବିକ ବିଷୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର (Paper-II)ରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାର୍କିକ କ୍ଷମତା, ବୁଝିବାର ଦକ୍ଷତା, ଆନ୍ତର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ କୌଶଳ, ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ପତ୍ରକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟିର ମିଳିତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ମାନବିକ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଆଇନ ପଢ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ Paper-Iର ସିଲାବସ୍ରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନୂଆକରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ UPSC Paper-IIକୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତାମୂଳକ (qualifying) କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା।
ସେହିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ Paper-IIରେ କେବଳ ନ୍ୟୂନତମ ଯୋଗ୍ୟତା ମାର୍କ ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଏବଂ ମେରିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେବଳ Paper-Iର ମାର୍କକୁ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆଜିର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ।
ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ମାନବିକ ବିଷୟର ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ କମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନବିକ ବିଷୟ ଥିବାରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆକରି ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବଢ଼ିଲା। UPSC ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ଭାବରେ ସଂଯୋଜନ କରାଗଲା। ଏଥିରୁ ଏପରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଛିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବଢ଼ିବା ସହିତ UPSC, କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବା Paper-IIକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ଭାବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କଠିନତା ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅପେକ୍ଷା ଭାଗ୍ୟର ଭୂମିକା ବଢ଼ିଗଲା।
କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାଗଣା କିମ୍ବା କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ପାଇଲେ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରଚାର ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୋଟ୍ସ କିମ୍ବା ସହଜ ସାମଗ୍ରୀ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା କମିଯାଉଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚୟନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା UPSC ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଉଠିଲା।
୨୦୨୩ରେ UPSC ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଅଧିକ କଠିନ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ହେବା ପରେ ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ସରଳ ରଖାଯାଇଥିଲା।
- ୨୦୨୬ରେ କ’ଣ ଘଟିଲା ?
୨୦୨୫ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ UPSC ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଓ ଉତ୍ତର ସୂଚୀ (Answer Key) ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ଉତ୍ତର ସୂଚୀକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଉତ୍ସରୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବେ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ UPSCକୁ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଉତ୍ସ ଓ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା କରାଗଲା, ବହୁ ବିକଳ୍ପର ସଂଯୋଜନ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବଢ଼ାଯାଇଲା ଏବଂ ଚଳିତ ଘଟଣା (Current Affairs) ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଯାହା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା।
ପୂର୍ବବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଧାରା ଅନୁସରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦର କାରଣ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ମେଣ୍ଟର୍ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର କଠିନତା ଉପରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ। UPSC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଠିନ ଥିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
- ସମାଧାନ କ’ଣ ?
ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, UPSC ପରୀକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା କମାଇପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶାଖାର ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ସହ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରନ୍ତି।
- ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ
PIBର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ।
ଏହି କାରଣରୁ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏପରି ବିଷୟ ଥାଏ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ନାତକ ସ୍ତରରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନିବାର୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷା ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ବାଛିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବିକ ବିଷୟର ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଏବଂ ମାନବିକ ବିଷୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କୋର୍ସ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ।
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। UPSC ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଆଶା ଓ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର।
‘Gen Z’ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି କୌଣସି ସରକାର ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସରକାରଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲୁଗୁ ମୂଳର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ।
ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ଭି. ଗୋପାଳ କ୍ରିଷ୍ଣା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ରି IASର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସେ ଗତ ୩୬ ବର୍ଷ ଧରି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି।
(DISCLAIMER : ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)