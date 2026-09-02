ETV Bharat / opinion

ବିଶ୍ୱରେ SCOର ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଡର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?

SCOର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଡର ସମଗ୍ର ୟୁରେସିଆରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ।

SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION
ବିଶ୍ୱରେ SCOର ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଡର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ? (PTI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : September 2, 2026 at 9:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ବିଶକେକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କେବଳ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ୨୦୨୬ରୁ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘SCO ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଡର’ ଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଇ ୨୨ ତାରିଖରେ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ବିଶକେକ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ୧୦ମ ବୈଠକରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିର୍ଗିଜ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନବସୃଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲଜାତ ଇସାମାତୋଭାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ SCO ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।

ବୈଠକ ପରେ, ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ SCO ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୀତିର ଦିଗକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲଜାଟ ଇସାମାତୋଭା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ମିଳିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ସମ୍ବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

A view of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Bishkek, Kyrgyzstan, Tuesday, Sept. 1, 2026
ବିଶ୍ୱରେ SCOର ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଡର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ? (PTI)

ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ବଜାର, ଶିଳ୍ପ ରଣନୀତି ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଉଛି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ SCOକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ।

ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ (WMO)ର ସଦ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏହି ଜରୁରୀତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହାର 'ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି 2025' ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, 2015-2025 ରେକର୍ଡରେ 11ଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳନ 65 ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ହିମପାତ କ୍ଷୟ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଡରର ପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରେ ରହିଛି । ଜଳବାୟୁ କୂଟନୀତି ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଭାର ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଆସିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ କଠିନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ, ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ ।

ଏଥିପାଇଁ SCOର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାଂସ୍ଥାଗତିକ ଆଧାର ଅଛି । ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମାନେ 2012 ମସିହାରୁ ବୈଠକ କରିଆସୁଛନ୍ତି,ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହାର ଚିହ୍ନଟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା,ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭୂବିଜ୍ଞାନ, ସୂଚନା ଏବଂ ଦୂରସଂଚାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

SCOରେ ଚୀନ୍, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ଋଷ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଏବଂ ବେଲାରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।ଏହା ଭୌଗୋଳିକ ପରିସର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅତି କମରେ 24 ପ୍ରତିଶତ (ୟୁରେସିଆର 65 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର 42 ପ୍ରତିଶତକୁ ଆବୃତ କରେ । 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଏହାର ମିଳିତ ନାମମାତ୍ର GDP ପ୍ରାୟ 23 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସମାନତା (PPP) ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର GDP ବିଶ୍ୱର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ 36 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ।

ଏହି ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ, ସମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ, ଶିଳ୍ପ ଗଠନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରେ । ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ; ଋଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିପୁଳ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ । ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ସଦସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ ଜଳ ଅଭାବ, ମରୁଭୂମିକରଣ, ହିମପାତ ଏବଂ ଅତି ଖରାପ ପାଣିପାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଶକ୍ତି-ସୁରକ୍ଷା ସଂଯୋଗ:

ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ନିବେଶରେ ହେଉଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ହୁଏ । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IEA)ର 'ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ନିବେଶ 2026' ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ନିବେଶ ରେକର୍ଡ $3.4 ଟ୍ରିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 2.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ନବୀକରଣ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରୀଡ୍, ସଂରକ୍ଷଣ, କମ ନିର୍ଗମନ ଇନ୍ଧନ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନିବେଶ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରେ ନିବେଶର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଏକ ଜଳବାୟୁ ନୀତି ଉପକରଣ ନୁହେଁ । ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ବ୍ୟାଟେରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରୀଡ୍, ପରମାଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କମ୍ କାର୍ବନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।

ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ନେପାଳରେ ହିମାଳୟ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ଯଦିଓ ବିଶକେକ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସେହି ବିଶେଷ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବିପଦ ।

ହିମାଳୟ ଏକ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶ ପ୍ରଣାଳୀ । ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳାରେ ହିମପାତ ଏବଂ ତୁଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଦୀ ପ୍ରବାହ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ, କୃଷି ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ପର୍ବତମାଳାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

ଏହା ସାଟେଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ, ହିମବାହ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍-ସତର୍କୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ SCO ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏଜେଣ୍ଡାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି, ଭାରତ ମହାକାଶ-ଭିତ୍ତିକ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦୂର ସେନ୍ସିଂରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଯାହାକୁ ଏପରି ସହଯୋଗରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ଭାରତ କିପରି ଲାଭ ପାଇବ ?

ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୂଟନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଏକ ଜଳବାୟୁ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି ଯାହା ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ପ୍ରଶମନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ, ସେହିପରି ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା, ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରେ ।

ଏକ SCO ଗ୍ରୀନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କରିଡରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାରତକୁ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମହାକାଶ-ଆଧାରିତ ପରିବେଶଗତ ତଦାରଖ, ଜଳବାୟୁ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା, ବ୍ୟାଟେରୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ-ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ କୃଷି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ । ଏହା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ (WMO) ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଦଶନ୍ଧିର ଶେଷରେ ତାପମାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିବ । ଯେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆକଳନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱକୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପଥରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ସେହି ସମୟରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, IEA 2026 ରେ 2.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନିବେଶ ପାଇଁ ଆକଳନ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...OPINION: ଭୋଟେ କୋଶୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ; କାହିଁକି ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହିମାଳୟ ଗ୍ଲାସିୟର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ଆଲୋଚନା: ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ନା ତ୍ୱରିତ ଅଥଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫଳାଫଳ ?

TAGGED:

BISHKEK
CLIMATE DECLARATIONS
EURASIA
SCO GREEN TECHNOLOGY CORRIDOR
SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.