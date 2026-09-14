ETV Bharat / opinion

Explainer: ଖଣିଜ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱର, ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନକୁ ଚେତାବନୀ

ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକା ପରସ୍ପର ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ଏଭଳି ସମୟରେ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।

Vials containing rare earth concentrates extracted from acid mine drainage are seen at West Virginia University’s pilot plant in Mount Storm, West Virginia, on August 12, 2026.
୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ରେ ୱେଷ୍ଟ ଭର୍ଜିନିଆର ମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ମ ସ୍ଥିତ ୱେଷ୍ଟ ଭର୍ଜିନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଇଲଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଖଣିରୁ ନିର୍ଗତ ଅମ୍ଳୀୟ ଜଳରୁ ସଂଗୃହୀତ 'ରେୟାର୍ ଅର୍ଥ' (ଦୁର୍ଲଭ ମୃତ୍ତିକା ଧାତୁ)ର ସାନ୍ଦ୍ରଣ ଥିବା ଭାଏଲ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ((AFP))
author img

By Nirmala Ganapathy

Published : September 14, 2026 at 12:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଏକ ରଣନୀତିକ ଆୟୁଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଲଭ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ଚୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିଷେଧାଦେଶର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଝିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଦୌଡ଼, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ ଲଢ଼େଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ (EV) ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେହିପରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭଳି ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିୟମ୍ ଏବଂ ଜେର୍ମାନିୟମ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଚୀନ ଗାଲିୟମ ଏବଂ ଜର୍ମାନିୟମ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଏବଂ ଗାଡୋଲିନିୟମ ଓ ଲୁଟେଟିୟମ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ମୃତ୍ତିକା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇଥିଲା । ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନି ସୀମିତ କରିବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଉନ୍ନତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଥିଲା।

China's President Xi Jinping during the BRICS Summit 2026 session on 'Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism', at Bharat Mandapam, in New Delhi.
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍‌ ଠାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ର 'ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତମୂଳକ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ଏବଂ ବହୁପକ୍ଷୀୟବାଦର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ' ବିଷୟକ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ((PTI))

ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କୋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିବିଧ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଭୟ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ରପ୍ତାନି ସୀମିତ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଆମେରିକା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଯାହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାର ବିପଦକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର ଆଧିପତ୍ୟ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥା (IEA) ଅନୁଯାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଏବଂ ସାମରିକ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ମୃତ୍ତିକା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ, ବିଶୋଧନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଚୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉଟଲୁକ୍ ୨୦୨୫ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ୨୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତିକ ଖଣିଜ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶୋଧନକାରୀ ଦେଶ ଯାହାର ହାରାହାରି ବଜାର ଅଂଶଧନ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ। ନିଜର ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ୍ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ଆଫ୍ରିକା ସେଣ୍ଟର ଫର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଛି । ଯେପରିକି ମାଲିରେ ଥିବା ଲିଥିୟମ ଖଣି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କାରଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଚୀନର କଟକଣା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।

Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS Summit, in New Delhi.
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଋଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ((PTI))

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଦୌଡ଼

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଲଢ଼େଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଲଢ଼େଇ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଯେଉଁଥିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଚୀନ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ମୃତ୍ତିକା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଉନ୍ନତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ଏବଂ AI କୁ ଚୀନ ଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରପ୍ତାନି ନିଷେଧାଦେଶର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଗଡ଼ ଥିବା ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ଏବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ପାଖରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସୁବିଧା ଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଏଆଇ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । AI ବିକାଶ ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ଉନ୍ନତ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ସ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି । କାରଣ ଓପନ ଏଆଇ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌ ଭଳି ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପର ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶସ୍ତା AI ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜିବା ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର AI ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଚୀନ ଏବେ ଆମେରିକା ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନର ଶୀର୍ଷ ଏଆଇ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବଧାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀରେ ଦିପ୍‌ ସିକ୍‌ ଆର 1 ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଶୀର୍ଷ ମଡେଲ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ମଡେଲ ଚୀନ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୨.୭ ପ୍ରତିଶତ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରର AI ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।

ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି?

ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମହାମାରୀ, ଜଳବାୟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବ୍ୟାହତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଆଜିର ଏହି ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ବି ସଙ୍କଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଭାରତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏପରିକି ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଘରୋଇ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ, ବିଶୋଧନ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ୩୪ ହଜାର ୩୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ କରୁଛି’’।

ଚିଲି ସହ ଚାଲିଥିବା ଏଫଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚଳାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ 'ପ୍ୟାକ୍ସ ସିଲିକା' ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଭାରତ । AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଭାବାନ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ସାର୍ବଭୌମ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱଦେଶୀ ମଡେଲ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏଆଇ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ତୀବ୍ର ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତା ଗଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION : BRICS ଅବସରରେ ଇରାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ; ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛି ଭାରତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: ଶକ୍ତି ସ୍ଥିରତା, ଭାରତର BRICS ଐତିହ୍ୟକୁ କାହିଁକି ପରିଭାଷିତ କରିବ ?

TAGGED:

PM MODI ON US CHINA
US CHINA AI TECHNOLOGY
BRICS SUMMIT 2026
ପିଏମ ମୋଦି ଆମେରିକା ଚୀନ
MODI WARNED AGAINST WEAPONISING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.