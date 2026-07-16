OPINION : ୱାୟନାଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂସ୍ଖଳନ: କାଲ୍ଲାଡି ଟନେଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ ନିକଟରେ ଜୁଲାଇ ୭ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଛରେ କ’ଣ ରହିଛି କାରଣ ?
୨୦୨୪ର ଚୂରାଲମାଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ପୁଣି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ଟନେଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ପରିବେଶୀୟ ଅବହେଳା ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ। ସି.ପି ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : July 16, 2026 at 1:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ୱାୟନାଡ଼ର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣିଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାକୁ ଆସିଛି। ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଘଟିଥିବା ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଧନସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ କରିଛି ଏହାର ସ୍ଥାନ। ଭୂସ୍ଖଳନଟି ମେପ୍ପାଡି ପଞ୍ଚାୟତର କାଲ୍ଲାଡିରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟନେଲ୍ର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ଚୂରାଲମାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ୨୦୨୪ରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଭୂସ୍ଖଳନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏପରି ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିବେଶ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
- ୨,୦୦୦ କୋଟିର ଟନେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦ
ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୋଝିକୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ନାକମ୍ପୋୟିଲ୍ ଏବଂ ୱାୟନାଡ଼ର ମେପ୍ପାଡିକୁ ୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଦୁଇଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ (Twin-tube Tunnel) ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ମାନେ ଏହାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସୂତ୍ରପାତ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ପଶ୍ଚିମଘାଟର ନରମ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମାଟି ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାପାତ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ବିଶାଳ ଭୂଗର୍ଭ ଖନନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ। ଏସବୁ ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିକାଶକୁ ପରିବେଶୀୟ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ "ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ" ବୋଲି କହି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ହିମାଳୟ, ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବାର କିମ୍ବା କେରଳ; ସବୁଠି "ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ"ର ଦ୍ବାହି ଦେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
- ଟନେଲ୍ ଖନନ ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ କି ?
କାଲ୍ଲାଡିର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଟନେଲ୍ ବୋରିଂ (Tunnel Boring) ସିଧାସଳଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭୂ-ଆକୃତିଗତ (Geomorphological) ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତଥାପି ଉପଲବ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିଜନିତ ପ୍ରମାଣ ଏହି ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଖନନରୁ ବାହାରିଥିବା ମାଟି ଓ ପଥରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅପସାରଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥାଇପାରେ।
ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ହିମସ୍ଖଳନ ଭଳି ବେଗରେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଟନେଲ୍ ଖନନ ପାହାଡ଼ର ଉପରିଭାଗର ଭୂଗର୍ଭ ଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଇପାରେ।
- ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଆଯାଇନାହିଁ
ୱାୟନାଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଟନେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଜଳବିଜ୍ଞାନ (Hydrological) ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ଓ ଅନିୟମିତ, ତୀବ୍ର ବର୍ଷାପାତ ଯୋଗୁଁ ୱାୟନାଡ଼ ପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ବିପଦ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ, ପଶ୍ଚିମଘାଟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କଡ଼ା ପରିବେଶୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି।
- ଟନେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କିପରି ପାହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ?
ଟନେଲ୍ ଖନନ ସମୟରେ ଶିଳା ଓ ମାଟିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଠନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ସେହି ଫାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାହାଡ଼ର ସ୍ଥିରତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଟନେଲ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ମାଟି ଭିତରେ ପୋର୍ ୱାଟର୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଏ, ମାଟିର ସଂହତି (Soil Cohesion) କମିଯାଏ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶର ଭିତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବାକୁ ଲାଗେ।
ଏହି ଫାଟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉପରିଭାଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୂଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତାର ସଙ୍କେତ, ଯାହା ଶେଷରେ ଭୟାବହ ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
- ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଛି ଟନେଲ୍
୮.୧୭ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ଟନେଲ୍ Environmentally Sensitive Areas (ESA) ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଛି, ଯାହା ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ପରିବେଶୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଜଳବିଜ୍ଞାନ, ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର (Groundwater Aquifers) ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟୟନ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା କିମ୍ବା କରାଯାଇନଥିଲା।
ଅନ୍ତିମ ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି (Micro-level Geological Mapping) ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
- ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ ରାଜପଥର ଏକ ଉଦାହରଣ
ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ ରାଜପଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟନେଲ୍ର ବାହାରିବା ମୁହାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ଟନେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ର ଅସ୍ଥିରତା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଟନେଲ୍ର ପୋର୍ଟାଲ୍ (Portal) ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। କାରଣ ଏଠାରେ ଖନନ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଓ ପଥର ହଟିଯାଏ (Unloading), ଯାହା ପାହାଡ଼ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାପ ବଣ୍ଟନକୁ ବଦଳାଇଦିଏ, ଅପରୂପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ(Shear Strength) କମାଇଦିଏ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳର ପ୍ରବାହକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦିଏ। ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଧସିପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ।
- ତୁରନ୍ତ ଟନେଲ୍ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି
କାଲ୍ଲାଡି ପୋର୍ଟାଲ ନିକଟରେ ଜୁଲାଇ ୭ର ଭୂସ୍ଖଳନ କୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ୱାୟନାଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନର ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଧାରାର ଅଂଶ। ସ୍ଵାଧୀନ ଓ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟନେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। "ୱାୟନାଡ଼ର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବେ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ବିକାଶ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ନୁହେଁ; ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ୱାୟନାଡ଼ର ପାହାଡ଼ମାନେ ଏବେ କେବଳ ଭୂସ୍ଖଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କୁକୁରଜଙ୍ଘାରେ ରଥଯାତ୍ରା; ୮ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ୪୫ ଫୁଟର ରଥରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପରି ଲାଗିଥାଏ ୧୬ଟି ଚକ
(DISCLAIMER : ଲେଖକ: ସି. ପି. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ, ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)