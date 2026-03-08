ଇରାନ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରଚିଥିବା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ନିଜେ ଫସି ଯାଉଛି କି ଆମେରିକା ?
ଆମେରିକା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନ ଅସ୍ଥିରତା, ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ ।
By Bilal Bhat
Published : March 8, 2026 at 2:01 PM IST
ଖବର ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଜନା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇରାନ ଶାସନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ‘ଇରାନୀ କୁର୍ଦ’ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ସୈନ୍ୟକୁ ଆଇଏସଆଇଏସ ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲା ଆମେରିକା । ଏଥିସହ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅନୁମାନ ଥିଲା ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ:
ଆମେରିକା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଇରାନ ନେତୃତ୍ବ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପରିଣାମ ସ୍ବରୂପ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ଆସିବେ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ହେଲା ନାହିଁ, ଏହାର ବିପରୀତ ହେଲା । ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏକ ଅପ୍ରିୟ ଶାସନ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
କୁର୍ଦୋ, ସେନା ଯାହା ଇରାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଅଟେ । ଇରାନ ଶାସନକୁ ପଲଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଏକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମୂହ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସିରିୟାର ISIS ଶାସନ ଓ ଏହାର ସୈନ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ।
କୁର୍ଦିଶ ପେଶମର୍ଗା (ଡେଥ୍ ସ୍କ୍ବାଡ) ଇରାନ ସେନା ବିରୋଧରେ ଲଢି ସୀମାପାର କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏହି ସ୍କାଡ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେରିକା ପାଇଁ ‘ପ୍ରକ୍ସିସ୍ ୱାର’ ଲଢେଇ କରିଆସୁଛି । ଆଶା ଅଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବଡ଼ କିଛି ହାସଲ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲା । ବିଶେଷକରି ଅସଦ ଶାସନର ପତନ ପରେ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ତୁର୍କି ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବଲୁଚ:
କୁର୍ଦୋ ପରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବଲୁଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ବଲୁଚର ଲୋକେ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଲଢେଇକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଲୁଚ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଲଢେଇ ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା । ଗତବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲା ।
ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ କି ?
ତେବେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବଲୁଚ ଓ କୁର୍ଦୋ ଜରିଆରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ । ଫଳସ୍ବରୂପ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେରିକା ଓ ଆଫଗାନସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେରିକା ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ, ‘ହଜାରା’କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଛିଡା କରିଛି । ସେମାନେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିଆସୁଥିଲେ । ଶେଷରେ ଆମେରିକା ଫେରିବା ପରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଆମେରିକାକୁ ଅନେକ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡିକି ଆସିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ତାଲିବାନ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି । ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଆମେରିକାର ଆତଙ୍କୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ଆମେରିକା ଦୋହାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା । ତେବେ ଦେଶର ଶାସନ ସେହି ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଲିବାନ ନିଜ ଲଢେଇରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀ( ପଶତୁନ) ସହ ମିଶିକି ଲଢେଇ କରୁଥିଲା । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଦ୍ରାସା(ଧାର୍ମିକ ସ୍କୁଲ)ର ଥିଲେ ।
ଏହିପରି ଭାବେ ଇରାନ ଶାସନ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାଡର ଇରାନର ଦୁଇଟି ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ହୌଜା-ଏ-କୁମ (Hous-e-Qom) ଓ ହୌଜା-ଏ-ମସହଦ (Hous-e-Mashad)ର ଅଟନ୍ତି । ଶାସନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି । ଯିଏକି ଇରାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ-ବାହାର ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଓ ଶାଖାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।
କଣ ଇଙ୍ଗିତ କରିବ ?
ଇରାନୀ କୁର୍ଦ ପ୍ରୋକ୍ସି(ଗୁଟ୍) ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ IRGC ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ କିପରି ଲଢେଇ କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ତଥାପି ଏହି ଲଢେଇ କୌଣସି ସହଜ ଖେଳ ନୁହେଁ । ବିଶେଷକରି ଆୟତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଅର୍ଥ ଇରାନ ଶାସନ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସିଧାସଳଖ ହାତ ଥିବା ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବ ।
ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ ଅପେକ୍ଷାରେ ବଲୁଚ:
ଏହା ଭିତରେ, ବଲୁଚ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଟେ । କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛି । ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ CPECକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏକାଧିକ ଥର ଚୀନ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ପଟରୁ କଡା ବିରୋଧକୁ ଦେଖି ଆମେରିକାକୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଖୁଛି ବଲୁଚ ।
ସହଜ ହେବନି ସାମିଲ:
ତେବେ ଏପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଅର୍ଥ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରଗେଇବା ସହିତ ସମାନ । ଇରାନ ବିରୋଧ ଲଢେଇରେ ବଲୁଚ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯଦି ସାମିଲ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ବଲୁଚକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଅର୍ଥ ‘ଖଣ୍ଡା ଦୁଇ ଧାରରେ ଚାଲିବା ’ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ । ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇରେ ବଲୁଚ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।
ଏମିତି ଆଶା କରିନଥିଲା ଆମେରିକା !
ୱାଶିଂଟନ ଯେତେବେଳେ ଖାମେନେଇ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ଏହା ଦ୍ବାରା ଇରାନ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ସହ ବିଭାଜନ ଓ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେମାନେ ଏହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ କି, ଇରାନର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହା ପରେ କଣ ହେବ ଏହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏପରିକି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୃଢ ଜବାବର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲା ଆମେରିକା । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ । ଅସଦ ଶାସନର ପତନ ପରେ କୁଦୋ ସହିତ ଯେଉଁପରି ପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏତେଟା ସହଜ ହେବନି । ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା । ଏପରିକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରି ନେଲା । ଏପରିକି ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଆମେରିକା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଓ ନିଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଇବା ରଣନୈତିକ ରୂପେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆକ୍ରମଣ ବା ଜନ ବିଦ୍ରୋହ ବିନା ଇରାନକୁ ଜବାବ ଦେବା ସହଜ ହୋଇନପାରେ । ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ । ସେହିପରି ଇରାନ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲଢେଇ ଲଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଯାଇଛି ଯାହା ଇରାନ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ।