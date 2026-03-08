ETV Bharat / opinion

ଇରାନ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରଚିଥିବା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ନିଜେ ଫସି ଯାଉଛି କି ଆମେରିକା ?

ଆମେରିକା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନ ଅସ୍ଥିରତା, ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ ।

IRANIAN REGIME CHANGE
ଇରାକର ଇରବିଲରେ କୁର୍ଦିସ୍ତାନ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍ଟି PAKର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି
By Bilal Bhat

Published : March 8, 2026 at 2:01 PM IST

ଖବର ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଜନା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇରାନ ଶାସନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ‘ଇରାନୀ କୁର୍ଦ’ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ସୈନ୍ୟକୁ ଆଇଏସଆଇଏସ ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲା ଆମେରିକା । ଏଥିସହ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ।

Iranian regime
ଇରବିଲରେ କୁର୍ଦିସ୍ତାନ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍ଟି PAK ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, (AP)

ଅନୁମାନ ଥିଲା ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ:

ଆମେରିକା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଇରାନ ନେତୃତ୍ବ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପରିଣାମ ସ୍ବରୂପ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ଆସିବେ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ହେଲା ନାହିଁ, ଏହାର ବିପରୀତ ହେଲା । ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏକ ଅପ୍ରିୟ ଶାସନ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

କୁର୍ଦୋ, ସେନା ଯାହା ଇରାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଅଟେ । ଇରାନ ଶାସନକୁ ପଲଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଏକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମୂହ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସିରିୟାର ISIS ଶାସନ ଓ ଏହାର ସୈନ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ।

Iranian regime
ଇରାନୀ କୁର୍ଦିସ୍ତାନ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଇରବିଲର କୋୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ଘାଟିକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଚେକପଏଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। (AP)

କୁର୍ଦିଶ ପେଶମର୍ଗା (ଡେଥ୍‌ ସ୍କ୍ବାଡ) ଇରାନ ସେନା ବିରୋଧରେ ଲଢି ସୀମାପାର କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏହି ସ୍କାଡ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେରିକା ପାଇଁ ‘ପ୍ରକ୍ସିସ୍‌ ୱାର’ ଲଢେଇ କରିଆସୁଛି । ଆଶା ଅଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବଡ଼ କିଛି ହାସଲ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲା । ବିଶେଷକରି ଅସଦ ଶାସନର ପତନ ପରେ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ତୁର୍କି ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ।

Iranian regime
କୁର୍ଦିସ୍ତାନ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍ଟି PAKର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଇରାକର ଇରବିଲରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। (AP)

ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବଲୁଚ:

କୁର୍ଦୋ ପରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବଲୁଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ବଲୁଚର ଲୋକେ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଲଢେଇକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଲୁଚ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଲଢେଇ ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା । ଗତବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲା ।

ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ କି ?

ତେବେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବଲୁଚ ଓ କୁର୍ଦୋ ଜରିଆରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ । ଫଳସ୍ବରୂପ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେରିକା ଓ ଆଫଗାନସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେରିକା ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ, ‘ହଜାରା’କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଛିଡା କରିଛି । ସେମାନେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିଆସୁଥିଲେ । ଶେଷରେ ଆମେରିକା ଫେରିବା ପରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଆମେରିକାକୁ ଅନେକ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡିକି ଆସିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

Iranian regime
ଦିୟାରବାକିରରେ ଯୁବକମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କୁର୍ଦ୍ଦିଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା PKKର ଜେଲ୍ ନେତା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଓକାଲାନଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଧରିଛନ୍ତି (AP)

ତାଲିବାନ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି । ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଆମେରିକାର ଆତଙ୍କୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ଆମେରିକା ଦୋହାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା । ତେବେ ଦେଶର ଶାସନ ସେହି ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଲିବାନ ନିଜ ଲଢେଇରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀ( ପଶତୁନ) ସହ ମିଶିକି ଲଢେଇ କରୁଥିଲା । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଦ୍ରାସା(ଧାର୍ମିକ ସ୍କୁଲ)ର ଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବେ ଇରାନ ଶାସନ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାଡର ଇରାନର ଦୁଇଟି ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ହୌଜା-ଏ-କୁମ (Hous-e-Qom) ଓ ହୌଜା-ଏ-ମସହଦ (Hous-e-Mashad)ର ଅଟନ୍ତି । ଶାସନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି । ଯିଏକି ଇରାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ-ବାହାର ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଓ ଶାଖାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।

କଣ ଇଙ୍ଗିତ କରିବ ?

ଇରାନୀ କୁର୍ଦ ପ୍ରୋକ୍ସି(ଗୁଟ୍‌) ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ IRGC ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ କିପରି ଲଢେଇ କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ତଥାପି ଏହି ଲଢେଇ କୌଣସି ସହଜ ଖେଳ ନୁହେଁ । ବିଶେଷକରି ଆୟତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଅର୍ଥ ଇରାନ ଶାସନ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସିଧାସଳଖ ହାତ ଥିବା ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବ ।

ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ ଅପେକ୍ଷାରେ ବଲୁଚ:

ଏହା ଭିତରେ, ବଲୁଚ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଟେ । କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛି । ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ CPECକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏକାଧିକ ଥର ଚୀନ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ପଟରୁ କଡା ବିରୋଧକୁ ଦେଖି ଆମେରିକାକୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଖୁଛି ବଲୁଚ ।

ସହଜ ହେବନି ସାମିଲ:

ତେବେ ଏପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଅର୍ଥ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରଗେଇବା ସହିତ ସମାନ । ଇରାନ ବିରୋଧ ଲଢେଇରେ ବଲୁଚ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯଦି ସାମିଲ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ବଲୁଚକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଅର୍ଥ ‘ଖଣ୍ଡା ଦୁଇ ଧାରରେ ଚାଲିବା ’ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ । ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇରେ ବଲୁଚ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।

ଏମିତି ଆଶା କରିନଥିଲା ଆମେରିକା !

ୱାଶିଂଟନ ଯେତେବେଳେ ଖାମେନେଇ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ଏହା ଦ୍ବାରା ଇରାନ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ସହ ବିଭାଜନ ଓ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେମାନେ ଏହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ କି, ଇରାନର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହା ପରେ କଣ ହେବ ଏହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏପରିକି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୃଢ ଜବାବର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲା ଆମେରିକା । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ । ଅସଦ ଶାସନର ପତନ ପରେ କୁଦୋ ସହିତ ଯେଉଁପରି ପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏତେଟା ସହଜ ହେବନି । ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା । ଏପରିକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରି ନେଲା । ଏପରିକି ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଆମେରିକା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଓ ନିଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଇବା ରଣନୈତିକ ରୂପେ ସଠିକ୍‌ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆକ୍ରମଣ ବା ଜନ ବିଦ୍ରୋହ ବିନା ଇରାନକୁ ଜବାବ ଦେବା ସହଜ ହୋଇନପାରେ । ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ । ସେହିପରି ଇରାନ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲଢେଇ ଲଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଯାଇଛି ଯାହା ଇରାନ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ।

