OPINION: କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଘାତକ! ଆମେରିକା-ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ପାଲଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ
ଆମେରିକା-ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଉ କେବଳ ସୂଚନାର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଘାତକ ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ର । ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସାଦିଆ ଅଜିମ୍ ଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ ।
Published : May 6, 2026 at 4:50 PM IST
ଆଲେଖ୍ୟ- ସାଦିଆ ଅଜିମ୍
2026 ମସିହା 8 ଏପ୍ରିଲରେ, ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା । ଯାହା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା । ସେ ଏହାକୁ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜରୁରୀ ବୟାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ବାର୍ତ୍ତାଟିରେ ଲେଖାଥିଲା: "ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତା ମରିଯିବ, କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ।"
ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାତି 8ଟା ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନ ପରେ, ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବାକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବାବେଳେ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବିବୃତ୍ତିଟି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଭାଷା ଯାହା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାହା କଲା: 'କେବଳ ଶକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ।'
ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା । ସେହି ଧମକ ପୂର୍ବରୁ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିୟାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, 140 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇରାନୀ, ଇରାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦାବି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପ୍ରଚାରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା: ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା କେବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମର୍ଥକ, ଇତିହାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫିଡ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରିମକୁ "ଫିଡ୍" ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାହାର ଏକ ଭଲ କାରଣ ଅଛି- ଏହା ମନକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ । ଫିଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି, ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ।
ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ସୂଚନାମୂଳକ ଦିଗଟି କ୍ୱଚିତ୍ ପରଦାରେ ସୀମିତ । ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର, ଏହା ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ଟେଲିଭିଜନ ବିତର୍କ, ସାର୍ବଜନୀନ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ "କଥା କହିବା"ରେ ସୀମିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରଚାରକୁ "ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ"ରେ ପରିଣତ କରେ । ଏହିପରି ତେଲ, ଭୂରାଜନୀତି ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅନିଶ୍ଚିତତା ବିଷୟରେ ଭୟ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚିନ୍ତାର ଅଂଶ ହୋଇଗଲା ।
ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି: କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଏହା କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଭାବନାକୁ ମୌଳିକ କରେ, ବିଚଳିତ କରେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଏ ।
ଇତିହାସକାରମାନେ ବହୁତ ପରେ ଅଭିଲେଖାଗାର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କରଣ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଚାରକୁ କେବଳ ଏକ "ପ୍ରକୃତ" ଯୁଦ୍ଧକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ନାଟକ ଭାବେ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ନିଜେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର, ଏକ ହିସାବବଦ୍ଧ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁଭବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହା ଆକାର ଦିଏ ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଘରୋଇ ସମର୍ଥନକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ AIକୁ "ଅପପ୍ରଚାର ଅସ୍ତ୍ର" ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
WIRED ଦେଖାଇଲା ଯେ କିପରି X ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନକଲି ଏବଂ AI-ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ Grok ପରି AI ଉପକରଣ ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ନିଜେ ଭ୍ରାମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ।
Fact-checkers ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି: AI ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ନକଲି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୁଜବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିମ୍ସ, ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟରେ ଉପହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଡା-ସେଟିଂ ବାରମ୍ବାର ତଥ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । AI-ଚାଳିତ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ "ଫିଡ୍" ଯୁଗରେ, ବାସ୍ତବତା ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଚାର ସାମରିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ବିଜୟକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିପାରେ, ପରାଜୟକୁ ଲୁଚାଇପାରେ, ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରିପାରେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବାହାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରେ । ଏହା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିରର୍ଥକ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରି ଶତ୍ରୁର ମନୋବଳ ହରାଇପାରେ, ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଆଘାତକୁ ବଳିଦାନରେ ପରିଣତ କରି ନିଜ ଶିବିରକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ ।
ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଧାରଣା ଇତିହାସ ଭାବେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ: ଏହା ଆଉ ସରକାରୀ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂସ୍କରଣ ଯାହା "ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ", ରାତ୍ରୀଭୋଜନ-ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା, ଦଳୀୟ ଲୋକକଥା ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ମୃତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସଭ୍ୟତାର ବିନାଶ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଏକ ଧମକ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ । ସେ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପରିମାଣ, ନୈତିକତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ବାଜିକୁ ଏକ ଝଟକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଏକ ରଣନୀତି ଥିଲା ଯାହା ଏକ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ବିବୃତ୍ତି ବଜାର, ତୈଳ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଭାବନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଯଦି ଏକ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଥିବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ "ଫିଡ୍" ରୂପରେ ପ୍ରଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଂଶ, ତେବେ ସୂଚନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ସେନ୍ସରସିପ୍ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଢାଞ୍ଚା ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ-ସତର୍କତା ପ୍ରଣାଳୀ" ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ସାଂସ୍ଥାଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ।
ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏହା ଯେତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ତାସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଗୋଟିଏ ହାତ ବାନ୍ଧି ଏକ ଅସମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଖବରରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିଖିବା ।
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆଘାତ କଲେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ; ପ୍ରଚାର ମନରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଶତ୍ରୁକୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରେ, ନିଜର ହିଂସାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି ପକ୍ଷ ନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାପନ କରେ । ବିଗତ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନେ ସେହି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଏବେ ବି ଜଳୁଛି ।
ଟିପ୍ପଣୀ: ଲେଖକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ (COO)। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପୁସ୍ତକ, "Forwarded as Received: How Misinformation Turns Viral, Violent, and True," ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂଚନା ବିକାରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ।
(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)
