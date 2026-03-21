OPINION: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରାତାରାତି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେଆର୍ ରାଓଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ ।
Published : March 21, 2026 at 11:31 PM IST
ଆଲେଖ୍ୟ- Lt. Gen. K.R.Rao
ପରିଚୟ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ ଦେଖୁଛି । କାରଣ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଘର୍ଷର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ପ୍ରକ୍ସି ସଂଘର୍ଷ, ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ବିଭ୍ରାଟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶତ୍ରୁତା ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ତରର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ 28 ଫେବୃଆରୀ, 2026ରେ ଇରାନର ସାମରିକ, ପରମାଣୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଇରାନ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରୋକ୍ଷ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ କଲା ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ସଂଘର୍ଷ
ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ରାତାରାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଏହାର ମୂଳ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ରହିଛି, ଯାହା ଇରାନର ବିସ୍ତାରିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏହାର ବିବାଦୀୟ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା । 2024 ମସିହାରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ପରୋକ୍ଷ ମୁକାବିଲାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ନିରନ୍ତର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନିକଟତର ହେଉଛି, ଏପରି ବିକାଶକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିପଦ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ବିପଦ ଭାବେ ଦେଖୁଛି । ଇରାନ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଜିଦ୍ ଧରିଛି ଯେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ମୁକାବିଲାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ସମର୍ଥନ, ଯେପରିକି ଲେବାନନରେ ହିଜବୋଲ୍ଲା, ଗାଜାରେ ହମାସ, ୟେମେନରେ ହାଉଥିସ୍ ଏବଂ ଇରାକ ଏବଂ ସିରିଆରେ ସହଯୋଗୀ ମିଲିସିଆ । ଇସ୍ରାଏଲ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ କରନ୍ତି ଯାହା ଏହାକୁ ସାମରିକ ଭାବେ ଘେରି ରଖିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଜୁନ୍ 2025: ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ 'ବାର ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ'
ଜୁନ୍ 2025ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ତରର ଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଗତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଏବଂ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିମାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏହି ସଂଘର୍ଷ, ଯାହାକୁ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ବାର ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଜୁନ୍ ୧୩ରୁ ଜୁନ୍ ୨୪, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା ।
୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇରାନର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରମାଣୁ ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡିତ ସୁବିଧା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । ଜୁନ୍ ୨୨ରେ ଆମେରିକା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ତିନିଟି ଇରାନୀ ପରମାଣୁ ସୁବିଧା ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା ଯାହା ସଂଘର୍ଷକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ।
ଇରାନ ୫୫୦ରୁ ଅଧିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପଥ ପ୍ରବେଶ କରି ମୃତାହତ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତି କରିଥିଲା ।
ଆମେରିକା ଏବଂ କାତାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଜୁନ୍ ୨୪ରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଖୋଲା ଶତ୍ରୁତା ବିରତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ପକ୍ଷ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅପସାରଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରଣନୈତିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିନଥିଲା ।
2025 ଶେଷର ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ
ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ, ସଂଘର୍ଷ ଏକ "ଛାୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ" ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ସି ଫୋର୍ସ, ସାଇବର ଅପରେସନ୍, ଗୁପ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ହତ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶତ୍ରୁତା ଜାରି ରହିଲା ।
ହିଜବୋଲା ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରକେଟ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । ଲୋହିତ ସାଗରରେ, ହାଉଥିମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ, ବିଶେଷକରି ଇସ୍ରାଏଲ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବାହିନୀ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେହି ସମୟରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ, ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଥିଲା ।
ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ହିଜବୋଲା, ହାଉଥି, ଇରାକୀ ମିଲିସିଆ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ନେଇ ଏକ କମ୍-ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା । ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ପରମାଣୁ କୂଟନୀତିର ପତନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ତୁରନ୍ତ କୂଟନୀତିକ ଟ୍ରିଗର ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ବିଫଳତା । ଆଲୋଚନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 2015 ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା, ଯେଉଁଥିରେ ସୀମିତ ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାଞ୍ଚକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
2018ରେ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିଯିବା ଏବଂ ପୁନଃ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପରେ, ଇରାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରିଗଲା । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ, 2024-2025 ସୁଦ୍ଧା, ଇରାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ରେଡର ପାଖାପାଖି ସ୍ତରକୁ ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ।
2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାରଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆପୋଷ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଇରାନ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଦାବି କରିଥିଲା । ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ କଠୋର ଯାଞ୍ଚ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଉପରେ ସୀମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ।
ଯଦିଓ ଓମାନ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଏକ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ତାହା ପରେ ଶୀଘ୍ର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା।
କୂଟନୀତିରୁ ଯୁଦ୍ଧ
ଇରାନର ସାମରିକ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଫ୍ଲାସପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା - ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇରାନ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲା ।
ତେହେରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଶହ ଶହ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଯୁଦ୍ଧର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା ।
ସାମରିକ ଅଭିଯାନ
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟାପକ ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲା । ଏକାଧିକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ବାହକ ଆକ୍ରମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗୁପ୍ତ ବୋମାବର୍ଷୀ, ଦୂରଗାମୀ ବୋମାବର୍ଷୀ, ଉନ୍ନତ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ମାନବହୀନ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଥିଲା । ଅଭିଯାନ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ଯାହା ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲା ।
ଅପରେସନଗୁଡ଼ିକ ତେହେରାନ, ଇସ୍ଫାହାନ ଏବଂ କୋମ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା । ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିନିମୟ ଜାରି ରହିବାରୁ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ 'ସେଭେନ-ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍'
ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଥିଲା । କାତାର, ବାହାରିନ, କୁଏତ, ୟୁଏଇ, ଇରାକ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ହିଜବୋଲା ଲେବାନନରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲି ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲରେ ରକେଟ ନିକ୍ଷେପ କରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଥିଲା ।
ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯାହାକୁ ସାମରିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଇରାନର "ସେଭେନ-ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍" ରଣନୀତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେତେକ ସମୟରେ "ଅଗ୍ନି ବଳୟ" କୁହାଯାଏ । ଏକ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁକାବିଲା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବଳକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଯୋଗୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
ସାତଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଲେବାନନ, ଗାଜା, ସିରିଆ, ଇରାକ, ୟେମେନ, ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପ୍ରଭାବ
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନକୁ ଧମକ ଦେଇଛି - ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି - ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ଯାତାୟାତ କରେ । ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ପରିବହନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା ।
ଭାରତ ସମେତ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ ବାଧା ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଚ୍ଚ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଇରାନୀ ନୌସେନା ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ସହିଛି, ଯଦିଓ ଇରାନ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛି । ମୃତକଙ୍କ ଆକଳନ ଇରାନରେ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସୂଚାଇଥାଏ, ଯଦିଓ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ।
ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ
ଲଢ଼େଇର ପରିମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଅସମ୍ଭବ । ତଥାପି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟ୍ରିଗରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ, ରୁଷ କିମ୍ବା ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ, କିମ୍ବା ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଉପରେ ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ ।
ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ପଥ
ଅଗ୍ରହଣୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ପକ୍ଷ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାମରିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ ଅପେକ୍ଷା କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ।
ପଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି, ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ "ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି 2.0" ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ସି ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ।
ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିୟାନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନର ବୈଧ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି, ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହମତ ଯେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଘନୀଭୂତ କରିବ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ଆଗକୁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ରାସ୍ତା
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଉନାହିଁ । ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ନିକ୍ଷେପ କରିଚାଲିଛି, ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ତୀବ୍ର ସାମରିକ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମତା ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି - ଯାହାକୁ ଇରାନ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛି । କୂଟନୀତି ପୁନର୍ବାର ନିଜ ପାଦ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାରୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଦେଖୁଛି, ଏହା ଜାଣି ଯେ, ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଇପାରେ ।
(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)
